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Европейские игры. Расписание выступлений белорусов на 22 июня: стартуют Екатерина Галкина и Дмитрий Асанов

22.06.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Во второй день соревнований на II Европейских играх будут разыграны 24 комплекта наград. Во многих дисциплинах белорусы претендуют на места в тройке.

Европейские игры. Расписание выступлений белорусов на 22 июня: стартуют Екатерина Галкина и Дмитрий Асанов
Прессбол

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИКА 

C 14.00 до 18.30 на "Минск-Арене" будут разыграны четыре комплекта наград — в балансовых упражнениях (женщины и смешанная пара) и в динамических упражнениях (женщины и смешанная пара). 

Беларусь представляют 5 спортсменов: Артур Беляков, Илия Ивончук, Ольга Мельник, Вероника Набокина, Карина Сандович. 

БАСКЕТБОЛ 3Х3 

С 11.00 до 19.30 на "Palova Arena" пройдут матчи группового этапа у мужчин и женщин. Мужская сборная Беларуси в субботу отдыхает. А вот белоруски проведут два матча — против россиянок (начало — в 16.50) и сербок (начало — в 19.05). 

Отметим, что в пятницу белорусы уверенно победили итальянок (21:7) и имеют отличные шансы на выход из группы. В плей-офф попадут две лучшие команды из пула. 


БОКС 

C 14.00 до 22.40 во Дворце спорта "Уручья" пройдут бои 1/16 финала у мужчин в легком (до 60 кг), полусреднем (до 69 кг), среднем (до 75 кг) и полутяжелом (до 81 кг) весах. 

Беларусь представят 4 спортсмена: Дмитрий Асанов (до 60 кг), Евгений Долголевец (до 69 кг), Вадим Панков (до 75 кг), Михаил Долголевец (81 кг). 

ВЕЛОСПОРТ 

С 12.30 до 16.30 на улицах Минска около Октябрьской площади пройдет групповая гонка у женщин. 

Белоруски поборются за медали в следующем составе: Алена Омелюсик, Анастасия Колесова, Таиса Носкович, Полина Пивоварова, Инна Савенко, Татьяна Шаракова, Анна Терех. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА 

С 14.00 по 18.15 на "Минск-Арене" гимнастки сразятся за медали в индивидуальном многоборье. 

Один из фаворитов — белоруска Екатерина Галкина. 

ДЗЮДО 

С 10.30 до 18.10 на "Чижовка-Арене" мужчины и женщины разыграют медали в нескольких весовых категориях. 

Беларусь в этот день представят: Дмитрий Миньков и Дмитрий Шершань (весовая категория — до 66 кг), Ксения Данилович и Алеся Млечко (до 52 кг), Ульяна Миненкова (до 57 кг). 

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

С 10.00 до 21.00 в центре тенниса женщины и мужчины будут сражаться в 1-м и 2-м раундах турнира. 

В женском разряде Беларусь представят Виктория Павлович и Надежда Богданова. В мужском — Владимир Самсонов и Павел Платонов. 

САМБО 

С 10.00 до 21.30 во Дворце спорта мужчины и женщины поведут борьбу за медали сразу в нескольких весовых категориях. 

Беларусь в этот день представят 8 спортсменов Анфиса Капаев (весовая категория — до 48 кг), Анастасия Архипова (до 56 кг), Татьяна Мацко (до 64 кг), Анжела Жилинская (до 72 кг), Екатерина Калюжная (свыше 80 кг), Владислав Бурдь (до 57 кг), Александр Кокша (до 68 кг), Тимофей Емельянов (до 82 кг), Алексей Степанков (до 100 кг). 

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА 

С 9.00 до 19.00 соревнования примет СОК "Олимпийский. За медали сразятся и мужчины, и женщины в командных соревнованиях (классический лук). А затем стартует 1/8 финала индивидуальный соревнований у женщин (блочный лук). 

Беларусь в этом виде представят 8 спортсменов: Максим Бан, Павел Долидович, Кирилл Фирсов, Александр Лягушев, Карина Деминская, Карина Козловская, Алена Кузнецова и Анна Марусова. 

СТРЕЛЬБА ПУЛЕВАЯ 

С 8.30 до 15.45 в стрелковом тире будут разыграны два комплекта наград — в стрельбе из пистолета и пневматической винтовки с 10 м (смешанные команды). 

Беларусь представят 10 спортсменов: Виталий Бубнович, Илья Чергейко, Абдул-Азиз Курди, Юрий Щербацевич, Евгений Зайчик, Виктория Чайка, Евгения Дикая, Екатерина Крученок, Мария Мартынова, Светлана Щербацевич.

 

СТРЕЛЬБА СТЕНДОВАЯ 

С 9.00 до 14.00 в "Sporting Club" пройдет квалификация у мужчин и женщин в упражнении "Трап". 

Беларусь в стендовой стрельбе представят Артур Дежиц и Андрей Геращенко.


 
Теги: Минск
 
 
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Во второй день соревнований на II Европейских играх будут разыграны 24 комплекта наград. Во многих дисциплинах белорусы претендуют на места в тройке.
 
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