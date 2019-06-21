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Скандал. Президент Сербии проигнорировал торжественную церемонию открытия Евроигр. Чего прилетал?

22.06.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сербский лидер Александр Вучич пропустил церемонию открытия вторых Европейских игр в Минске из-за участия делегации из Косово.



Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на два источника. 

Изначально планировалось, как отмечает агентство, что президент будет присутствовать на стадионе. Он ранее уже прилетел в Минск

"Однако в связи с участием в церемонии спортсменов из Косово под их флагом сербский лидер проигнорировал открытие", — рассказал источник. 

Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Беларусь, Китай, Греция, Испания и Израиль. 


Таким образом, единственным иностранным президентом на церемонии открытия в Минске оказался Игорь Додон из Молдовы. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сербский лидер Александр Вучич пропустил церемонию открытия вторых Европейских игр в Минске из-за участия делегации из Косово.
 
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