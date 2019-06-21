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Скандал. Президент Сербии проигнорировал торжественную церемонию открытия Евроигр. Чего прилетал?
Источник материала: Партизан
Сербский лидер Александр Вучич пропустил церемонию открытия вторых Европейских игр в Минске из-за участия делегации из Косово.
Об этом сообщило
Изначально планировалось, как отмечает агентство, что президент будет присутствовать на стадионе. Он ранее уже прилетел в Минск.
"Однако в связи с участием в церемонии спортсменов из Косово под их флагом сербский лидер проигнорировал открытие", — рассказал источник.
Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Беларусь, Китай, Греция, Испания и Израиль.
Таким образом, единственным иностранным президентом на церемонии открытия в Минске оказался Игорь Додон из Молдовы.
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Сербский лидер Александр Вучич пропустил церемонию открытия вторых Европейских игр в Минске из-за участия делегации из Косово.
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