Скандал. Президент Сербии проигнорировал торжественную церемонию открытия Евроигр. Чего прилетал?









"РИА Новости" со ссылкой на два источника. Об этом сообщилосо ссылкой на два источника.





Изначально планировалось, как отмечает агентство, что президент будет присутствовать на стадионе. Он ранее уже прилетел в Минск





"Однако в связи с участием в церемонии спортсменов из Косово под их флагом сербский лидер проигнорировал открытие", — рассказал источник.





Косово объявило о своей независимости от Сербии в 2008 году. Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Беларусь, Китай, Греция, Испания и Израиль.









Таким образом, единственным иностранным президентом на церемонии открытия в Минске оказался Игорь Додон из Молдовы.