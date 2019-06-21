Ford выставит на торги заводы в России

"Недавно был подписан специнвестконтракт Ford Sollers на продолжение работ в Алабуге с учетом производства Ford Transit. Это эффективный продукт, который имеет свою нишу на рынке, причем не только на российском рынке, но и с возможностью поставки в третьи страны. Что касается других предприятий - в Набережных Челнах и во Всеволожске - Ford полностью погасил кредит перед Внешэкономбанком, поэтому на сегодняшний день процедуру реализации этих заводов Ford будет проводить по существующей процедуре, через объявление торгов", - сказал министр.





"Кто придет на эти торги... спрогнозировать, конечно, возможно, но будет неправильно высказывать свои мысли и таким образом влиять на процедуру", - добавил он.









Ford Sollers получил кредит ВЭБа в 39,5 миллиарда рублей на расширение производства в России. Однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ и закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Завод Ford во Всеволожске 20 июня прекратил работу.





Компания решила укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в новом совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании, а само СП заработает с 1 июля.



