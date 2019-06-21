«Фура перла как танк»: очевидец и пострадавшая о ДТП, в котором большегруз протаранил маршрутку

Маршрутное такси столкнулось с грузовиком в пятницу утром на трассе Р-83 вблизи агрогородка Видомля. В больнице после аварии погибла пассажирка маршрутки, еще 19 человек получили травмы.





"Каменецким районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ", - говорится в сообщении.





Статья предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.





В ведомстве добавили, что следователи продолжают работать на месте крупного ДТП. По версии следствия, водитель грузовика DAF ехал по трассе Р-85, но не справился с управлением, из-за чего выехал на перекресток и столкнулся с маршруткой.









«Брестской газете» мужчина, который был на месте аварии. «Фура перла как танк. И скорость, судя по всему, была приличная – после аварии между ней и маршруткой было метров 150, ну 100 точно. А там же фуре знак был – уступи дорогу, и еще 5 или 6 лежачих полицейских. Не знаю, может, и тормоза отказали», – рассказалмужчина, который был на месте аварии.





«Все произошло очень быстро. Фура не сигналила. Насколько я знаю, серьезно пострадал водитель. После аварии он лежал на руле, на передней панели. Сначала был без сознания, потом пришел в себя. Он плакал, кричал, был в шоке. Мы все в шоке», – сказала «БГ» пассажирка маршрутки. Она в больнице, сломаны обе ключицы.





По словам нашей собеседницы, в маршрутке на ЦТ по иностранному языку ехали две девушки. Сначала госпитализировали одну, а потом и вторую.