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«Фура перла как танк»: очевидец и пострадавшая о ДТП, в котором большегруз протаранил маршрутку

22.06.2019 09:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой в Каменецком районе, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Маршрутное такси столкнулось с грузовиком в пятницу утром на трассе Р-83 вблизи агрогородка Видомля. В больнице после аварии погибла пассажирка маршрутки, еще 19 человек получили травмы.

"Каменецким районным отделом Следственного комитета по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК РБ", - говорится в сообщении.

Статья предусматривает наказание за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения.

В ведомстве добавили, что следователи продолжают работать на месте крупного ДТП. По версии следствия, водитель грузовика DAF ехал по трассе Р-85, но не справился с управлением, из-за чего выехал на перекресток и столкнулся с маршруткой.


«Фура перла как танк. И скорость, судя по всему, была приличная – после аварии между ней и маршруткой было метров 150, ну 100 точно. А там же фуре знак был – уступи дорогу, и еще 5 или 6 лежачих полицейских. Не знаю, может, и тормоза отказали», – рассказал «Брестской газете» мужчина, который был на месте аварии.

«Все произошло очень быстро. Фура не сигналила. Насколько я знаю, серьезно пострадал водитель. После аварии он лежал на руле, на передней панели. Сначала был без сознания, потом пришел в себя. Он плакал, кричал, был в шоке. Мы все в шоке», – сказала «БГ» пассажирка маршрутки. Она в больнице, сломаны обе ключицы.

По словам нашей собеседницы, в маршрутке на ЦТ по иностранному языку ехали две девушки. Сначала госпитализировали одну, а потом и вторую.

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой в Каменецком районе, сообщило ведомство в Telegram-канале.
 
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