Реквием над крепостью: в Бресте почтили память героев

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Этой ночью в Брестской крепости прошел митинг-реквием. Там встречала рассвет и корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Брест не спит. В сторону крепости-героя направляется нескончаемый поток людей. Встретить тревожный рассвет сюда приехали со всех стран СНГ.

«Мы приехали из Москвы. Места мистические, и в это время важно быть в этом месте», «Мы приехали из Минска специально сюда, в Брестскую крепость, чтобы посмотреть и больше узнать о времени начала войны, о том, какая была обстановка в стране, какие были люди, настроения», – рассказали приехавшие в Брест.

Ночь скорби открыл митинг-реквием. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч человек. Несмотря на возраст и уже слабое здоровье пришли сюда и ветераны.

«Нам сообщили по радио, что началась война – немец напал на Советский Союз. Нас сразу по заводам – кто на какой завод. Мы собирали минометы для кавалеристов», – рассказал Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны.

А на рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной обороны. Это уникальная реконструкция, которая проходит в исторически точном месте и в точное время.

«Эта трагедия происходит на глазах. Ради этого мы сегодня здесь ночуем, переживаем, оставляем частичку своей души, чтобы помнили ту трагедию, чтобы она не повторилась на нашей земле», – сказал Александр Жирков, участник реконструкции.

Брестская крепость – легендарное, героическое место. Фашисты планировали взять цитадель всего за несколько часов. И совсем не ожидали, что оборона продлится долгих 32 дня.

Звание героя крепость получила в 1965 году. Имена многих погибших до сих пор неизвестны. Но память о них жива. Беларусь в годы Великой Отечественной войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Памятные акции и мероприятия сегодня пройдут не только в Бресте, но и по всей стране.