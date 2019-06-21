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Форма участников ІІ Европейских игр разработана пинчанами

22.06.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Сборная Беларуси выглядит достойно: у спортсменов яркая, красивая, удобная форма, которую разработали пинчане.

  Коллекцию под названием «Прастора» создали специалисты частного торгового предприятия «Соло-Пинск».

  Как рассказала ведущий специалист отдела маркетинга ЧУПТП «Соло-Пинск» Ирина Куликович, они сшили две коллекции для II Европейских игр. Одна была разработана белорусским дизайнером Юлией Латушкиной и предназначена для волонтеров и факелоносцев. Вторая - «Прастора» - непосредственно для участников мультиспортивного форума. Ее идейным вдохновителем выступил дизайнер экспериментальной лаборатории предприятия Сергей Самоховец.

  При создании коллекции главной темой дизайна стали традиционные орнаменты и символы Беларуси, например, аист. Автор «Прасторы» предложил изобразить взмах крыла величавой птицы, которая летит в лучах солнца над лесами и озерами. Соответственно образу подобраны и цвета спортивной одежды: синий, зеленый, белый, желтый. Они перекликаются с цветами официального логотипа II Европейских игр. Не меньше вдохновил автора коллекции и другой белорусский символ - цветок папоротника. «Кветка папараці» - часть символики Европейских игр-2019, поскольку наиболее полно подчеркивает принадлежность спортсменов к национальной культуре страны и ее истокам. Цветок папоротника в качестве логотипа изображен на всех предметах одежды спортсменов.

  «Соло-Пинск» разработало и сувенирную продукцию - коллекцию одежды,  которая предназначена для реализации в торговой сети. Она включает в себя майки с логотипом и слоганом крупнейшего мультиспортивного форума «Bright Year, Bright You» («Яркий год, яркий ты») (есть и белорусская версия слогана: «Час яскравых перамог», «Время ярких побед»), с символом игр Лесиком; байки на замочке с капюшоном и без них с изображением-«выцінанкай» дерева с листиками, внутри которых представлены все летние олимпийские виды спорта.

  Примечательно, что все рисунки спортивной одежды накладывались специальными чернилами на специальную бумагу, а затем при помощи высокой температуры специализированным сублимированным оборудованием наносились на ткань.

  Комплект спортивной экипировки белорусских спортсменов состоит из 18 предметов одежды и обуви. Кроссовки для участников Евроигр изготавливало ООО «Марко».

  Стоит отметить, что водители транспортных средств, задействованных на II Европейских играх, будут одеты в жилеты от ОАО «Полесье».

  Напомним, что Европейские игры пройдут до 30 июня. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.

  Елена ЖУК
  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА


 
Теги: Минск
 
 
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  Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Сборная Беларуси выглядит достойно: у спортсменов яркая, красивая, удобная форма, которую разработали...
 
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