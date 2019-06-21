Форма участников ІІ Европейских игр разработана пинчанами

Источник материала: Пинский Вестник

Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Сборная Беларуси выглядит достойно: у спортсменов яркая, красивая, удобная форма, которую разработали пинчане.



Коллекцию под названием «Прастора» создали специалисты частного торгового предприятия «Соло-Пинск».



Как рассказала ведущий специалист отдела маркетинга ЧУПТП «Соло-Пинск» Ирина Куликович, они сшили две коллекции для II Европейских игр. Одна была разработана белорусским дизайнером Юлией Латушкиной и предназначена для волонтеров и факелоносцев. Вторая - «Прастора» - непосредственно для участников мультиспортивного форума. Ее идейным вдохновителем выступил дизайнер экспериментальной лаборатории предприятия Сергей Самоховец.



При создании коллекции главной темой дизайна стали традиционные орнаменты и символы Беларуси, например, аист. Автор «Прасторы» предложил изобразить взмах крыла величавой птицы, которая летит в лучах солнца над лесами и озерами. Соответственно образу подобраны и цвета спортивной одежды: синий, зеленый, белый, желтый. Они перекликаются с цветами официального логотипа II Европейских игр. Не меньше вдохновил автора коллекции и другой белорусский символ - цветок папоротника. «Кветка папараці» - часть символики Европейских игр-2019, поскольку наиболее полно подчеркивает принадлежность спортсменов к национальной культуре страны и ее истокам. Цветок папоротника в качестве логотипа изображен на всех предметах одежды спортсменов.



«Соло-Пинск» разработало и сувенирную продукцию - коллекцию одежды, которая предназначена для реализации в торговой сети. Она включает в себя майки с логотипом и слоганом крупнейшего мультиспортивного форума «Bright Year, Bright You» («Яркий год, яркий ты») (есть и белорусская версия слогана: «Час яскравых перамог», «Время ярких побед»), с символом игр Лесиком; байки на замочке с капюшоном и без них с изображением-«выцінанкай» дерева с листиками, внутри которых представлены все летние олимпийские виды спорта.



Примечательно, что все рисунки спортивной одежды накладывались специальными чернилами на специальную бумагу, а затем при помощи высокой температуры специализированным сублимированным оборудованием наносились на ткань.



Комплект спортивной экипировки белорусских спортсменов состоит из 18 предметов одежды и обуви. Кроссовки для участников Евроигр изготавливало ООО «Марко».



Стоит отметить, что водители транспортных средств, задействованных на II Европейских играх, будут одеты в жилеты от ОАО «Полесье».



Напомним, что Европейские игры пройдут до 30 июня. В крупнейшем мультиспортивном форуме континента примут участие более 4000 спортсменов из 50 стран, которые разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии на Олимпиаду-2020 в Токио.



Елена ЖУК

Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА