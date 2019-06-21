Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

Источник материала: Вороновская газета





Говорят, о войне не нужно напоминать — о войне нужно помнить. И среди ярких летних дней есть день особой памяти. День, окрашенный черным и красным. День приспущенных флагов и тяжелых воспоминаний. Это 22 июня. В далеком 1941-м для миллионов жителей огромной страны рухнули все планы на будущее — каникулы, экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.















22 июня в девять часов утра в Вороново у памятника погибшим воинам и партизанам состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Руководство района, ветераны труда, военнослужащие резервной пограничной заставы г.п. Вороново, представители общественных объединений, трудовых коллективов и жители поселка собрались у гранитных плит с именами освободителей, погибших в годы военного лихолетья на вороновской земле, чтобы вспомнить их подвиг и почтить память.

Июньскую тишину нарушил треск радиоточки. А через несколько секунд зазвучал голос диктора Юрия Левитана: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! В 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну…». 78 лет назад это короткое сообщение в одночасье вселило тревогу в сердца миллионов людей, дало отсчет 1418 дням жестокой и кровопролитной войны…











Как отметил заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович, сегодня, в этот скорбный день, мы вспоминаем наших дорогих ветеранов, тружеников тыла и всех тех, благодаря кому была завоевана великая Победа, а также преклоняем головы перед памятью не вернувшихся с войны.













Проникновенные слова председателя Вороновского районного совета ветеранов Нелли Казимировны Пушненковой были наполнены благодарностью нашим отцам и дедам, восхищением их героизмом, признательностью за возможность жить в свободной и прекрасной стране и обещание сделать всё возможное, чтобы небо над нашей Отчизной оставалось мирным.







А затем минута молчания под гулкие удары метронома, огонь и цветы на чёрном граните…



































Традиция, которую мы не имеем права забыть. Пока мы помним — они все живы… В шелесте хлебной нивы, в гуле новостроек, в победных маршах предстоящего великого праздника освобождения Беларуси живут их голоса, и продолжается в смене поколений их жизнь.

Татьяна Дудко.

Фото Сергея Гричика.