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Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

Говорят, о войне не нужно напоминать — о войне нужно помнить. И среди ярких летних дней есть день особой памяти. День, окрашенный черным и красным. День приспущенных флагов и тяжелых воспоминаний. Это 22 июня.  В далеком 1941-м для миллионов жителей  огромной страны  рухнули все планы на будущее — каникулы, экзамены, свадьбы… Вся жизнь перевернулась. Все поникло, ушло куда-то очень далеко, в прошлое, перед зловещим словом ВОЙНА.


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

22 июня в девять  часов утра в Вороново у  памятника погибшим воинам и партизанам  состоялся митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

Руководство района, ветераны труда,  военнослужащие резервной пограничной заставы г.п. Вороново, представители общественных объединений,  трудовых коллективов  и  жители поселка  собрались у гранитных плит с именами освободителей, погибших в годы военного лихолетья на вороновской земле, чтобы вспомнить их подвиг и почтить память.

Июньскую тишину  нарушил треск радиоточки. А через несколько секунд зазвучал голос диктора Юрия Левитана: «Внимание! Внимание! Говорит Москва! В 4 часа утра без объявления войны германские войска напали на нашу страну…».  78 лет назад это короткое сообщение в одночасье вселило тревогу в сердца миллионов людей, дало отсчет  1418 дням жестокой и кровопролитной войны…


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

Как отметил заместитель  председателя  райисполкома Андрей Карпович, сегодня,  в этот скорбный день,  мы вспоминаем наших дорогих ветеранов, тружеников тыла и всех тех, благодаря кому была завоевана великая Победа, а также преклоняем головы перед памятью не вернувшихся с войны.


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

Проникновенные слова председателя  Вороновского районного совета ветеранов Нелли Казимировны  Пушненковой были  наполнены благодарностью нашим отцам и дедам,  восхищением их героизмом, признательностью  за возможность жить в свободной и прекрасной стране и обещание сделать всё возможное, чтобы небо над нашей Отчизной оставалось мирным.


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

 А затем минута молчания под гулкие удары метронома, огонь и цветы на чёрном граните…


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны


Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны
Пока мы помним — они все живы. Утром 22 июня в Вороново прошел митинг-реквием в память о жертвах Великой Отечественной войны

 

Традиция, которую мы не имеем права забыть. Пока мы помним — они все живы…  В шелесте хлебной нивы, в гуле новостроек, в победных маршах предстоящего  великого праздника освобождения Беларуси  живут их голоса, и продолжается в смене поколений их жизнь.

Татьяна Дудко.

Фото Сергея Гричика.

 
 
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Говорят, о войне не нужно напоминать — о войне нужно помнить. И среди ярких летних дней есть день особой памяти. День, окрашенный черным и красным. День приспущенных...
 
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