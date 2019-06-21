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Стартует шестой чемпионат Гродненской области по пляжному футболу

22.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стартует шестой чемпионат Гродненской области по пляжному футболу

Соревнования пройдут 22 и 23 июня в новом спортивном комплексе «Привал».

Организаторами турнира выступили управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и федерацией футбола.

  — В этом сезоне чемпионат собрал рекордное число участников -10. Впервые попробуют свои силы на песке представители Ивья и табачной фабрики «Неман». После годичного перерыва возобновят выступления команда из Новогрудка и гродненская Аспера. Турнир пройдет первоначально в двух группах по пять команд, после чего шестерка сильнейших поборется за основные награды, а четверка оставшихся дружин — за утешительный Кубок. Соревнования состоятся на пляжных аренах Гродно, Щучина и Слонима,- рассказалии организаторы.

Кстати, хозяева арены — Гродненской табачной фабрики «Неман» —  учредили призовой фонд для команд призеров: победитель получит 2000 рублей, за 2 место -1000 рублей, 3 место-700 рублей. Это значит, что у команд появится дополнительный стимул.

Стартует шестой чемпионат Гродненской области по пляжному футболу

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Соревнования пройдут 22 и 23 июня в новом спортивном комплексе «Привал». Организаторами турнира выступили управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и...
 
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