Стартует шестой чемпионат Гродненской области по пляжному футболу

Источник материала: Вороновская газета





Соревнования пройдут 22 и 23 июня в новом спортивном комплексе «Привал».

Организаторами турнира выступили управление спорта и туризма Гродненского облисполкома и федерацией футбола.

— В этом сезоне чемпионат собрал рекордное число участников -10. Впервые попробуют свои силы на песке представители Ивья и табачной фабрики «Неман». После годичного перерыва возобновят выступления команда из Новогрудка и гродненская Аспера. Турнир пройдет первоначально в двух группах по пять команд, после чего шестерка сильнейших поборется за основные награды, а четверка оставшихся дружин — за утешительный Кубок. Соревнования состоятся на пляжных аренах Гродно, Щучина и Слонима,- рассказалии организаторы.

Кстати, хозяева арены — Гродненской табачной фабрики «Неман» — учредили призовой фонд для команд призеров: победитель получит 2000 рублей, за 2 место -1000 рублей, 3 место-700 рублей. Это значит, что у команд появится дополнительный стимул.

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