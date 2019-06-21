Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр — честь для Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Быть у истоков создания Европейских игр — честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия в Минске II Европейских игр , передает корреспондент БЕЛТА.

«Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры», — сказал Александр Лукашенко.





Александр Лукашенко

Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.

«И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие — не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!» — подчеркнул Президент.

В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.-0-

Лукашенко: бороться за титул самой мощной державы нужно только через спорт «Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы», — сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко объявил II Европейские игры открытыми Президент пожелал всем атлетам успешных выступлений, тренерам — выдержки и терпения, болельщикам — ярких впечатлений. https://www.belta.by/