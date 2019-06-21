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Лукашенко: быть у истоков создания Европейских игр — честь для Беларуси
22.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Быть у истоков создания Европейских игр — честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня
«Вот и настало время ярких побед. На гостеприимной белорусской земле мы открываем II Европейские игры», — сказал Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко
Глава государства приветствовал участников состязаний, гостей Минска и всех, кто следит за открытием соревнований, отметив, что история Европейских игр еще только начинается.
«И мы рады, что Беларуси выпала честь быть у истоков создания этого грандиозного проекта. Мы счастливы возможности познакомить вас, наших гостей, с настоящей Беларусью — красивой, гостеприимной и уютной. Вы убедитесь, что здесь живут самые искренние и добрые люди, что наше дружелюбие — не просто вежливость, а черта характера, естественное состояние души. Вы увидите, что толерантность и отношения, построенные на взаимном доверии и уважении, — это образ жизни белорусов. И мы дарим все это вам!» — подчеркнул Президент.
В ближайшие 10 дней, добавил он, спортсменам и болельщикам предстоит погрузиться в атмосферу необыкновенного накала страстей, увидеть захватывающую борьбу за медали и путевки на Олимпийские игры, стать свидетелями невероятных достижений и рождения новых звезд мирового спорта.-0-
«Давайте вместе во благо человечества перенесем все современные политические баталии на спортивные площадки. Давайте только так, через спорт, будем бороться за титул самой мощной державы», — сказал Александр Лукашенко.
Президент пожелал всем атлетам успешных выступлений, тренерам — выдержки и терпения, болельщикам — ярких впечатлений.
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Быть у истоков создания Европейских игр — честь для Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на церемонии торжественного открытия...
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