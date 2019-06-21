Сегодня в Минске разыгрываются первые комплекты наград II Европейских игр

Источник материала: Ежедневник





Чемпионы и призеры определятся в семи видах спорта. Соревнования пройдут в индивидуальном многоборье, художественной гимнастике, самбо, дзюдо, шоссейной велогонке, акробатике, настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и баскетболу 3х3.

Как сообщает БЕЛТА , белорусские любители спорта рассчитывают на успешное выступление нашей грации Екатерины Галкиной в индивидуальном многоборье.

Соревнования по художественной гимнастике начнутся в 14.00 на ковре "Минск-Арены".

Неплохие шансы на медали у белорусских самбистов, которые сегодня начали состязаться во Дворце спорта в 10.00. Борьбу за награды у женщин сегодня поведут Анфиса Копаева (весовая категория до 48 кг), Анастасия Архипова (до 56 кг), Татьяна Мацко (до 64 кг), Ольга Намазова (до 72 кг) и Светлана Тимошенко (до 80 кг), у мужчин - Владислав Бурдь (до 57 кг), Александр Кокша (до 68 кг), Тимофей Емельянов (до 82 кг) и Андрей Казусенок (до 100 кг).

Нацелены на пьедестал и мастера дзюдо. На татами "Чижовка-Арены" сегодня выйдут 5 представителей Беларуси: у женщин - Ксения Данилович (до 52 кг), Алеся Млечко (до 52 кг) и Ульяна Миненкова (до 57 кг), у мужчин - Дмитрий Миньков (до 66 кг) и Дмитрий Шершань (до 66 кг). Состязания дзюдоистов стартовали в 11.00.

В женской групповой шоссейной велогонке Беларусь представят Алена Омелюсик, Анна Терех, Татьяна Шаракова, Анастасия Колесова и Таисия Носкович. Старт гонки на 150 км будет дан в 12.00 на Октябрьской площади.

Также белорусские спортсмены сегодня выступят в соревнованиях по акробатике, настольному теннису, стрельбе из лука, пулевой стрельбе и баскетболу 3х3. Во II Европейских играх принимают участие более 4 тыс. спортсменов из 50 стран. Соревнования продлятся до 30 июня.