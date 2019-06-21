ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — второй соревновательный день (обновляется)

Источник материала: Газета Авангард





На II Европейских играх в Минске 22 июня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в семи видах спорта: спортивная акробатика, велоспорт (шоссе), художественная гимнастика, дзюдо, самбо, стрельба из лука и пулевая стрельба. Также пройду соревнования по баскетболу 3×3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе.

Стрельба из лука

На арене СОК «Олимпийский» определились полуфиналисты женского командного турнира по стрельбе из лука II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.





Сборная Беларуси в составе Карины Козловской, Анны Марусовой и Карины Деминской в четвертьфинале победила соперниц из Украины — 5:3. В борьбе за выход в финал белоруски встретятся с командой Германии. Вторую полуфинальную пару составили лучницы Дании и Великобритании

Настольный теннис



