ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — второй соревновательный день (обновляется)

22.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Газета Авангард

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — второй соревновательный день (обновляется)

На II Европейских играх в Минске 22 июня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в семи видах спорта: спортивная акробатика, велоспорт (шоссе), художественная гимнастика, дзюдо, самбо, стрельба из лука и пулевая стрельба. Также пройду соревнования по баскетболу 3×3, боксу, настольному теннису, стендовой стрельбе.

Стрельба из лука

На арене СОК «Олимпийский» определились полуфиналисты женского командного турнира по стрельбе из лука II Европейских игр, сообщает корреспондент БЕЛТА.

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — второй соревновательный день (обновляется)

Сборная Беларуси в составе Карины Козловской, Анны Марусовой и Карины Деминской в четвертьфинале победила соперниц из Украины — 5:3. В борьбе за выход в финал белоруски встретятся с командой Германии. Вторую полуфинальную пару составили лучницы Дании и Великобритании

Настольный теннис

ФОТОРЕПОРТАЖ: «Европейские игры» — второй соревновательный день (обновляется)

Читать полностью: https://m.belta.by/sport/view/fotoreportazh-evropejskie-igry-vtoroj-sorevnovatelnyj-den-obnovljaetsja-352178-2019/
При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На II Европейских играх в Минске 22 июня будут разыграны первые комплекты наград. Чемпионы и призеры определятся в семи видах спорта: спортивная...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика