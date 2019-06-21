Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр

Источник материала: Газета Авангард





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких зарубежных гостей, прибывших в страну на открытие II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к участникам торжественного ужина для глав государств, правительств, высоких гостей в честь открытия II Европейских игр, Президент в очередной раз поблагодарил их за приезд в Беларусь. «Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время, чтобы приехать в Беларусь. Для нас это весьма почетно, для нас это выгодно со многих позиций, в том числе и коммерческих, — сказал Александр Лукашенко. — Мир сейчас коммерциализирован, поэтому все смотрят с этой точки зрения. Знают, что если вам понравится в Беларуси, то об этом узнают, услышат ваши родные, близкие, бизнес-круги».

Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проникнутся красотой белорусской земли и душевностью народа, увезут с собой хорошие воспоминания. «Самое главное — я хотел бы, чтобы вы окунулись в душевную теплоту нашего белорусского народа. Многие, и я прежде всего, считают, что в Беларусь комфортно приезжать. Можно отдохнуть, поговорить, и к вам практически все отнесутся с большим пониманием и вниманием», — отметил Александр Лукашенко.

В числе высоких гостей на торжественном ужине во Дворце Независимости присутствовали Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.





В мероприятии приняли участие руководители международных олимпийских структур, включая президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича.

Были приглашены и руководители различных интеграционных объединений: председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Среди высоких гостей торжественного ужина также председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери.

После завершения мероприятия Президент Беларуси и зарубежные гости отправились на церемонию открытия II Европейских игр.-0-









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