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Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр

22.06.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких зарубежных гостей, прибывших в страну на открытие II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

Обращаясь к участникам торжественного ужина для глав государств, правительств, высоких гостей в честь открытия II Европейских игр, Президент в очередной раз поблагодарил их за приезд в Беларусь. «Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за то, что вы в своем плотном графике нашли время, чтобы приехать в Беларусь. Для нас это весьма почетно, для нас это выгодно со многих позиций, в том числе и коммерческих, — сказал Александр Лукашенко. — Мир сейчас коммерциализирован, поэтому все смотрят с этой точки зрения. Знают, что если вам понравится в Беларуси, то об этом узнают, услышат ваши родные, близкие, бизнес-круги».

Глава государства выразил надежду, что зарубежные гости проникнутся красотой белорусской земли и душевностью народа, увезут с собой хорошие воспоминания. «Самое главное — я хотел бы, чтобы вы окунулись в душевную теплоту нашего белорусского народа. Многие, и я прежде всего, считают, что в Беларусь комфортно приезжать. Можно отдохнуть, поговорить, и к вам практически все отнесутся с большим пониманием и вниманием», — отметил Александр Лукашенко.

В числе высоких гостей на торжественном ужине во Дворце Независимости присутствовали Президент Молдовы Игорь Додон, Президент Сербии Александр Вучич, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик, председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, глава Чеченской Республики РФ Рамзан Кадыров.

Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр

В мероприятии приняли участие руководители международных олимпийских структур, включая президента Европейских олимпийских комитетов Янеза Кочиянчича.

Были приглашены и руководители различных интеграционных объединений: председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Исполнительного комитета — исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Среди высоких гостей торжественного ужина также председатель парламента Азербайджана Октай Асадов, министр канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, государственный министр по торговой политике Великобритании Джордж Холлингбери.

После завершения мероприятия Президент Беларуси и зарубежные гости отправились на церемонию открытия II Европейских игр.-0-

Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр
Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр
Лукашенко во Дворце Независимости принял высоких гостей II Европейских игр

Читать полностью: https://m.belta.by/president/view/lukashenko-vo-dvortse-nezavisimosti-prinimaet-vysokih-gostej-ii-evropejskih-igr-352136-2019/

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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял во Дворце Независимости высоких зарубежных гостей, прибывших в страну на открытие II Европейских игр,...
 
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