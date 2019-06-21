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В Могилеве открылась фанзона II Европейских игр
Источник материала: Tut.by
Вечером 21 июня в Могилеве начала работу фанзона II Европейских игр. На парковке рядом с Дворцом культуры оборудована сцена с экраном, фудкорт, зона для детей и места для сидения.
Для болельщиков фанзона будет работать все дни спортивного мероприятия с 17.00 до 23.00. В день закрытия, 30 июня, — до 1.00.
Программа работы фан-зоны в Могилеве
Первоначальная программа изменилась, «Могилевские ведомости»
22 июня (суббота)
23 июня (воскресенье)
24 июня (понедельник)
25 июня (вторник)
26 июня (среда)
27 июня (четверг)
28 июня (пятница)
29 июня (суббота)
30 июня (воскресенье)
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Как выглядит и какая программа фанзоны II Европейских игр.
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