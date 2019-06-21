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В Могилеве открылась фанзона II Европейских игр

22.06.2019 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июня в Могилеве начала работу фанзона II Европейских игр. На парковке рядом с Дворцом культуры оборудована сцена с экраном, фудкорт, зона для детей и места для сидения.

Для болельщиков фанзона будет работать все дни спортивного мероприятия с 17.00 до 23.00. В день закрытия, 30 июня, — до 1.00.
































Программа работы фан-зоны в Могилеве

Первоначальная программа изменилась, «Могилевские ведомости» публикуют новую.

22 июня (суббота)

  • Трансляция «Художественная гимнастика. Акробатика. Самбо»
  • Мини-концерт «День всенародной памяти»

23 июня (воскресенье)

  • Трансляции «Художественная гимнастика. Акробатика. Самбо»
  • Презентация фитнес-клуба
  • Выступление гр. «СЕРГЕЙ КОНОПЛЕВ И КОМПАНИЯ»
  • Презентация альбома рэп-исполнителя SUHAR MAX
  • Дискотека от клуба «Форум»

24 июня (понедельник)

  • Трансляции «Дзюдо. Художественная гимнастика. Акробатика»
  • Выступление битбоксера Михася Снарского
  • Показательные выступления клубов восточных единоборств
  • Дискотека от клуба «Форум»

25 июня (вторник)

  • Трансляции «Дзюдо. Настольный теннис. Прыжки на батуте. Аэробика»
  • Презентация фитнес-клуба
  • Выступление группы скейтеров из Могилёва
  • Выступление группы «LIS»
  • Конкурс караоке от караоке-клуба «Истерика»
  • Дискотека от клуба «Эдем»

26 июня (среда)

  • Трансляции «Настольный теннис. Легкая атлетика»
  • Турнир по лазертагу
  • Презентация фитнес-клуба
  • Стендап-концерт от Могилёвского клуба «Stand Up»
  • Выступление группы «MOVA»
  • Дискотека от клуба «На Дубровке»

27 июня (четверг)

  • Трансляции «Стрельба стендовая. Велоспорт»
  • Конкурс караоке от караоке-клуба «Истерика»
  • Выступление Антона Девяткина
  • Дискотека от клуба «Материк»

28 июня (пятница)

  • Трансляции «Стрельба пулевая. Бадминтон»

29 июня (суббота)

  • Трансляции «Каратэ. Пляжный футбол. Бадминтон. Бокс. Велоспорт. Настольный теннис. Борьба греко-римская»
  • Выступление группы Гур Реактив
  • Дискотека от DJ Алина Караваева

30 июня (воскресенье)

  • Трансляции «Каратэ. Велоспорт. Торжественная церемония закрытия»
  • Выступление гр. SkyNet
 
Теги: Могилев
 
 
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