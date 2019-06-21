В Могилеве открылась фанзона II Европейских игр

Источник материала: Tut.by

Вечером 21 июня в Могилеве начала работу фанзона II Европейских игр. На парковке рядом с Дворцом культуры оборудована сцена с экраном, фудкорт, зона для детей и места для сидения.

Для болельщиков фанзона будет работать все дни спортивного мероприятия с 17.00 до 23.00. В день закрытия, 30 июня, — до 1.00.

































































Программа работы фан-зоны в Могилеве

Первоначальная программа изменилась, «Могилевские ведомости» публикуют новую.

22 июня (суббота)

Трансляция «Художественная гимнастика. Акробатика. Самбо»

Мини-концерт «День всенародной памяти»

23 июня (воскресенье)

Трансляции «Художественная гимнастика. Акробатика. Самбо»

Презентация фитнес-клуба

Выступление гр. «СЕРГЕЙ КОНОПЛЕВ И КОМПАНИЯ»

Презентация альбома рэп-исполнителя SUHAR MAX

Дискотека от клуба «Форум»

24 июня (понедельник)

Трансляции «Дзюдо. Художественная гимнастика. Акробатика»

Выступление битбоксера Михася Снарского

Показательные выступления клубов восточных единоборств

Дискотека от клуба «Форум»

25 июня (вторник)

Трансляции «Дзюдо. Настольный теннис. Прыжки на батуте. Аэробика»

Презентация фитнес-клуба

Выступление группы скейтеров из Могилёва

Выступление группы «LIS»

Конкурс караоке от караоке-клуба «Истерика»

Дискотека от клуба «Эдем»

26 июня (среда)

Трансляции «Настольный теннис. Легкая атлетика»

Турнир по лазертагу

Презентация фитнес-клуба

Стендап-концерт от Могилёвского клуба «Stand Up»

Выступление группы «MOVA»

Дискотека от клуба «На Дубровке»

27 июня (четверг)

Трансляции «Стрельба стендовая. Велоспорт»

Конкурс караоке от караоке-клуба «Истерика»

Выступление Антона Девяткина

Дискотека от клуба «Материк»

28 июня (пятница)

Трансляции «Стрельба пулевая. Бадминтон»

29 июня (суббота)

Трансляции «Каратэ. Пляжный футбол. Бадминтон. Бокс. Велоспорт. Настольный теннис. Борьба греко-римская»

Выступление группы Гур Реактив

Дискотека от DJ Алина Караваева

30 июня (воскресенье)

Трансляции «Каратэ. Велоспорт. Торжественная церемония закрытия»

Выступление гр. SkyNet