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Бой на рассвете: в Брестской крепости воссоздали начало войны

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Брест в это раннее июньское утро никогда не спит. В сторону крепости несколько часов направлялся нескончаемый поток людей. Встретить тревожный рассвет сюда приехали со всех стран СНГ, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Ночь скорби открыл митинг-реквием. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч человек. Несмотря на возраст и уже слабое здоровье пришли сюда и ветераны. 

«Нам сообщили по радио, что началась война – немец напал на Советский Союз. Нас сразу по заводам – кто на какой завод. Мы собирали минометы для кавалеристов», – рассказал Николай Мельник, ветеран Великой Отечественной войны.

На рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении, оно находится недалеко, около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной обороны. Это уникальная реконструкция, она проходит в исторически точном месте и в точное время.

«Эта трагедия происходит на глазах. Ради этого мы сегодня здесь ночуем, переживаем, оставляем частичку своей души, чтобы помнили ту трагедию, чтобы она не повторилась на нашей земле», – сказал Александр Жирков, участник реконструкции.

Брестская крепость – уникальное героическое место. Фашисты планировали взять цитадель всего за несколько часов. И совсем не ожидали, что оборона продлится долгих 32 дня.

Звание героя крепость получила в 1965 году. Имена многих погибших до сих пор неизвестны. Но память о них жива. Беларусь в годы Великой Отечественной войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Памятные акции и мероприятия сегодня пройдут не только в Бресте, но и по всей стране.



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Теги: Брест
 
 
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На Кобринском укреплении около тысячи реконструкторов показали первые минуты легендарной обороны.
 
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