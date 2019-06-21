|
Бой на рассвете: в Брестской крепости воссоздали начало войны
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Брест в это раннее июньское утро никогда не спит. В сторону крепости несколько часов направлялся нескончаемый поток людей. Встретить тревожный рассвет сюда приехали со всех стран СНГ, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Ночь скорби открыл митинг-реквием. На воду Западного Буга спустили венки, возложили их и к плитам мемориала и Вечному огню. За действием наблюдало несколько тысяч человек. Несмотря на возраст и уже слабое здоровье пришли сюда и ветераны.
На рассвете в крепости вновь раздались выстрелы. На Кобринском укреплении, оно находится недалеко, около тысячи реконструкторов воссоздали первые минуты легендарной обороны. Это уникальная реконструкция, она проходит в исторически точном месте и в точное время.
Брестская крепость – уникальное героическое место. Фашисты планировали взять цитадель всего за несколько часов. И совсем не ожидали, что оборона продлится долгих 32 дня.
Звание героя крепость получила в 1965 году. Имена многих погибших до сих пор неизвестны. Но память о них жива. Беларусь в годы Великой Отечественной войны понесла колоссальные жертвы. Погиб каждый третий. Памятные акции и мероприятия сегодня пройдут не только в Бресте, но и по всей стране.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На Кобринском укреплении около тысячи реконструкторов показали первые минуты легендарной обороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)