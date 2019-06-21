22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

Источник материала: Ивьевский край



В первые дни войны...

Я уже рассказывал на страницах нашей газеты (IК № 83 за 29 октября 2011 года) о начале фронтовой судьбы известного советского писателя Ивана Стаднюка.

В 1941 году ему выпало служить в 209-й мотострелковой дивизии, штаб которой находился в Ивье. В послевоенные годы Стаднюк написал документальную повесть "Человек не сдается", по мотивам которой вскоре на киностудии "Беларусьфильм" был снят одноименный фильм. Так наш город оказался запечатленным и в книге, и в кино.

Писатель тепло вспоминал в этом произведении своего сослуживца Григория Ивановича Лоба. Григорий Лоб родился в 1917 году, жил в поселке Зиньков Полтавской области Украины. В 1938 году его призвали в Красную Армию и направили учиться в Смоленское военно-политическое училище. После окончания учебы его направляют служить в украинский город Запорожье, однако накануне войны мы видим младшего политрука Лоба в Западной Беларуси, в Ивье. Та же картина, кстати, происходит и со Стаднюком. Новоиспеченного политрука направляют в Украину, однако он тоже движется в противоположном направлении и оказывается в итоге в Ивье. Ровно такая же история приключилась с уроженцем Витебской области Егором Лисовым. Сначала его армейская служба проходила в украинских краях, а затем он перемещается в Ивье. Сохранилось письмо красноармейца, отправленное домой незадолго до начала Великой Отечественной. Вот оно:

"Здравствуйте, дорогие мамочка и братья Леня и Женя. Первым долгом хочу вам сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю в вашей жизни… Так как я нахожусь далеко от вас, то когда получаю от вас письмо, мне кажется, что я был у вас, в своей родной местности, дома. Сейчас я напишу про свою жизнь. И отвечу на вопрос, который вы задавали мне еще в прошлом письме, насчет питания. Что я могу вам написать? Обеды и ужины у нас приготовлены хорошо, но все равно для желудка как-то маловато. Но сейчас стало лучше. Правда, хлеба на день стали давать меньше.

Я, как это было и раньше, учусь, продолжаю свою военную учебу. А потом, может быть, придется учить других военному делу. Мы скоро поедем в летние лагеря. Так что, времени свободного будет совсем мало. А в выходные дни тоже заняты, сдаем различные нормы ГТО".

Обычное письмо из армии в безмятежном (пока еще) июне 1941 года. А когда началась война, бойцам и командирам 209-й мотострелковой с боями пришлось отходить на восток. Не такой они представляли войну, не к таким сражениям готовились. В кровопролитной схватке неподалеку от города Дзержинска Минской области погиб политрук Лоб. Рядом с этим населенным пунктом пали смертью храбрых и другие воины, служившие в грозовом 1941 в Ивье. Вероятно, именно здесь погиб и Егор Лисов, но точных данных о нем нет, воин считается пропавшим без вести.

Имя еще одного бойца я хочу здесь назвать. Это Григорий Шевчук, который тоже встретил войну в Ивье. Танкист по специальности, он был шофером у начальника штаба 3-й армии. Сохранилась его фотография, на обороте которой написано: "На память родителям от любимого сына". Григорий Шевчук пропал без вести в самые первые дни войны.

Здесь же я хочу привести небольшой список военнослужащих 24-й стрелковой дивизии (о ком мне удалось отыскать документы в архиве), сражавшихся в июне 1941 года на ивьевской земле и попавших здесь в плен. МАЛЫШКИН Анатолий Михайлович. Родился в 1921. В 1939 году был призван Днепропетровским ГВК Украины, старший сержант, из плена освобожден. КУЛАКОВ Яков Николаевич. Родился в 1916, призван в армию в 1938 Смоленским ГВК. Освобожден. САХНО Павел Николаевич. Родился в 1915. Призван Контопским РВК Сумской области Украины. Освобожден. ДОЛЖКОВ Василий Васильевич. Родился в 1919, Призван Акимовским РВК Запорожской области Украины. Освобожден. РЕВКО Николай Васильевич. Родился в 1919. Призван в 1939 Городнянским РВК Черниговской области Украины. Освобожден.

Ю. КОМЯГИН.

На снимке: Григорий Шевчук.