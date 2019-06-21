﻿ 22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22.06.2019 — Разное | Ивьевский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ивьевский край

22 июня - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны
В первые дни войны...

Я уже рассказывал на страницах нашей газеты (IК № 83 за 29 октября 2011 года) о начале фронтовой судьбы известного советского писателя Ивана Стаднюка.
В 1941 году ему выпало служить в 209-й мотострелковой дивизии, штаб которой находился в Ивье. В послевоенные годы Стаднюк написал документальную повесть "Человек не сдается", по мотивам которой вскоре на киностудии "Беларусьфильм" был снят одноименный фильм. Так наш город оказался запечатленным и в книге, и в кино.

Писатель тепло вспоминал в этом произведении своего сослуживца Григория Ивановича Лоба. Григорий Лоб родился в 1917 году, жил в поселке Зиньков Полтавской области Украины. В 1938 году его призвали в Красную Армию и направили учиться в Смоленское военно-политическое училище. После окончания учебы его направляют служить в украинский город Запорожье, однако накануне войны мы видим младшего политрука Лоба в Западной Беларуси, в Ивье. Та же картина, кстати, происходит и со Стаднюком. Новоиспеченного политрука направляют в Украину, однако он тоже движется в противоположном направлении и оказывается в итоге в Ивье. Ровно такая же история приключилась с уроженцем Витебской области Егором Лисовым. Сначала его армейская служба проходила в украинских краях, а затем он перемещается в Ивье. Сохранилось письмо красноармейца, отправленное домой незадолго до начала Великой Отечественной. Вот оно:

"Здравствуйте, дорогие мамочка и братья Леня и Женя. Первым долгом хочу вам сообщить, что я жив и здоров, чего и вам желаю в вашей жизни… Так как я нахожусь далеко от вас, то когда получаю от вас письмо, мне кажется, что я был у вас, в своей родной местности, дома. Сейчас я напишу про свою жизнь. И отвечу на вопрос, который вы задавали мне еще в прошлом письме, насчет питания. Что я могу вам написать? Обеды и ужины у нас приготовлены хорошо, но все равно для желудка как-то маловато. Но сейчас стало лучше. Правда, хлеба на день стали давать меньше.
Я, как это было и раньше, учусь, продолжаю свою военную учебу. А потом, может быть, придется учить других военному делу. Мы скоро поедем в летние лагеря. Так что, времени свободного будет совсем мало. А в выходные дни тоже заняты, сдаем различные нормы ГТО".

Обычное письмо из армии в безмятежном (пока еще) июне 1941 года. А когда началась война, бойцам и командирам 209-й мотострелковой с боями пришлось отходить на восток. Не такой они представляли войну, не к таким сражениям готовились. В кровопролитной схватке неподалеку от города Дзержинска Минской области погиб политрук Лоб. Рядом с этим населенным пунктом пали смертью храбрых и другие воины, служившие в грозовом 1941 в Ивье. Вероятно, именно здесь погиб и Егор Лисов, но точных данных о нем нет, воин считается пропавшим без вести.
Имя еще одного бойца я хочу здесь назвать. Это Григорий Шевчук, который тоже встретил войну в Ивье. Танкист по специальности, он был шофером у начальника штаба 3-й армии. Сохранилась его фотография, на обороте которой написано: "На память родителям от любимого сына". Григорий Шевчук пропал без вести в самые первые дни войны.
Здесь же я хочу привести небольшой список военнослужащих 24-й стрелковой дивизии (о ком мне удалось отыскать документы в архиве), сражавшихся в июне 1941 года на ивьевской земле и попавших здесь в плен. МАЛЫШКИН Анатолий Михайлович. Родился в 1921. В 1939 году был призван Днепропетровским ГВК Украины, старший сержант, из плена освобожден. КУЛАКОВ Яков Николаевич. Родился в 1916, призван в армию в 1938 Смоленским ГВК. Освобожден. САХНО Павел Николаевич. Родился в 1915. Призван Контопским РВК Сумской области Украины. Освобожден. ДОЛЖКОВ Василий Васильевич. Родился в 1919, Призван Акимовским РВК Запорожской области Украины. Освобожден. РЕВКО Николай Васильевич. Родился в 1919. Призван в 1939 Городнянским РВК Черниговской области Украины. Освобожден.

Ю. КОМЯГИН.
На снимке: Григорий Шевчук.

 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В первые дни войны... Я уже рассказывал на страницах нашей газеты (IК № 83 за 29 октября 2011 года) о начале фронтовой судьбы известного советского писателя Ивана...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лосины, коврики, асаны. В парке Горького прошла большая тренировка по йоге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика