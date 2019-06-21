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В Житковичском районе был спасён провалившийся в колодец слесарь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 21 июня примерно в четыре часа дня в деревне Семенча Житковичского района человек провалился в коммуникационный колодец.
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В какой-то момент мужчина оступился и упал в колодец глубиной 8 метров и шириной 2 метра. Отмечается, что вокруг колодца установлено ограждение.
Подразделения МЧС с использованием верёвок, поясов с карабином и лестницы-палки помогли пострадавшему подняться наверх. Спасённого осмотрели медики. Мужчина был госпитализирован с диагнозом «отравление продуктами жизнедеятельности человека».
Весной 2019 года в Несвижском районе мужчина ночью уронил в колодец телефон и попытался его достать.
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Новости Беларуси. 21 июня примерно в четыре часа дня в деревне Семенча Житковичского района человек провалился в коммуникационный колодец. По сведениям...
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