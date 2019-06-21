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Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Источник материала: СТВ
Новости мира. Многие женщины беспокоятся о том, как выглядеть молодо долгие годы. В 40 лет хочется выглядеть на 25, а в 50 лет – на 30. В погоне за свежим лицом без морщин люди используют различные кремы, придерживаются диет и занимаются спортом.
И, самое приятное, что у некоторых женщин это всё-таки получается. Давайте посмотрим на десять примеров успешной борьбы со старением.
1. Лур Хсу.
Строго говоря, мы уже
2. Доминик Саксе.
Американская журналистка, основательница журнала Health Fitness Revolution и блогер. Женщине 51 год. На своём YouTube-канале Доминик учит наносить макияж, следить за питанием, позитивно относиться к себе, удачно получаться на фотографиях и так далее.
3. Марина Де Бошир.
О своём возрасте женщина говорит открыто – 54 года. Также Марина спокойно признаёт, что тратит много времени на поддержание своей молодости. Она занимается комплексом специальных упражнений для лица, которые отсрочивают появление морщин, правильно питается и старается не нервничать.
4. Карелия Моран.
48-летняя женщина, которая является начинающим блогером, занимается спортом и любит гулять с собакой. Нельзя сказать, что она очень популярна, но ею заинтересовались журналы Elle и Marie Claire Spain.
5. Лю Елин.
50-летняя китаянка, которой у нас уже был
Фото: instagram.com/queenyelin
6. Элизабет Хёрли.
54-летняя британская актриса и мама 17-летнего сына. Элизабет не только артистка и модель, но ещё и разрабатывает дизайн бикини, так что на своей странице в Instagram она часто демонстрирует свою отличную фигуру в разных купальниках.
7. Анжелик Майлс.
52 года. После 40 лет женщина начала интенсивно заниматься спортом, отказалась от сахара и молочных продуктов. А всё ради чего? Ради того, чтобы подписчики в соцсетях засыпали комплиментами и спрашивали: «Как вам удаётся так молодо выглядеть?».
8. Лиз Вебстер.
51 год. Одно время Лиз участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а сейчас она является одним из собственников компании, которая производит добавки для спортсменов. Вебстер придерживается мнения, что «Терпение и труд – всё перетрут», поэтому, посещая спортзал и правильно питаясь, она надеется сохранять молодость ещё долгие годы.
9. Реджина Холл.
48 лет. Известная американская актриса, которая в свободное время занимается волонтёрской деятельностью и ухаживает за пожилыми людьми. Дважды хотела стать монахиней – в 14 и 40 лет. И, возможно, это шутка, но если насчёт первого случая мало что известно, то во второй раз ей отказали из-за возраста.
10. Фолаке Хантун.
42 года, стилист и дизайнер. Есть свой сайт. О Фолаке можно сказать не так уж и много: питается здоровой пищей, тратит большое количество времени на работу, любит свою семью и радуется жизни.
На этом наш список десяти женщин, которые выглядят моложе своих лет, завершён. Впрочем, если вам интересно ещё посмотреть на «возрастную молодёжь», то некоторое время назад мы рассказывали о нестареющих звёздах, которым за 50.
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Новости мира. Многие женщины беспокоятся о том, как выглядеть молодо долгие годы. В 40 лет хочется выглядеть на 25, а в 50 лет – на 30. В погоне за свежим лицом без морщин...
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