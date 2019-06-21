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Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём

22.06.2019 12:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие женщины беспокоятся о том, как выглядеть молодо долгие годы. В 40 лет хочется выглядеть на 25, а в 50 лет – на 30. В погоне за свежим лицом без морщин люди используют различные кремы, придерживаются диет и занимаются спортом.  

И, самое приятное, что у некоторых женщин это всё-таки получается. Давайте посмотрим на десять примеров успешной борьбы со старением.  

Они остановили время. 15 звёзд, которые не стареют десятилетиями  

1. Лур Хсу.  

Строго говоря, мы уже писали об этой 43-летней жительнице Тайваня, но почему бы не повториться? Кстати, у неё есть две сестры, которые тоже поразительно молодо выглядят. Это позволяет сделать два предположения: либо сёстры раскрыли какой-то секрет, либо им повезло с генетикой.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/lurehsu  

2. Доминик Саксе.  

Американская журналистка, основательница журнала Health Fitness Revolution и блогер. Женщине 51 год. На своём YouTube-канале Доминик учит наносить макияж, следить за питанием, позитивно относиться к себе, удачно получаться на фотографиях и так далее.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/dominiquesachse  

3. Марина Де Бошир.  

О своём возрасте женщина говорит открыто – 54 года. Также Марина спокойно признаёт, что тратит много времени на поддержание своей молодости. Она занимается комплексом специальных упражнений для лица, которые отсрочивают появление морщин, правильно питается и старается не нервничать.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/marideboshir  

4. Карелия Моран.  

48-летняя женщина, которая является начинающим блогером, занимается спортом и любит гулять с собакой. Нельзя сказать, что она очень популярна, но ею заинтересовались журналы Elle и Marie Claire Spain.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/my_small_wardrobe  

5. Лю Елин.  

50-летняя китаянка, которой у нас уже был посвящён текст. Поэтому просто обозначим курьёзный момент: её сыну трудно найти девушку. Почему? Потому что все думают, что его молодо выглядящая мама и есть его девушка.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чёмФото: instagram.com/queenyelin  

6. Элизабет Хёрли.  

54-летняя британская актриса и мама 17-летнего сына. Элизабет не только артистка и модель, но ещё и разрабатывает дизайн бикини, так что на своей странице в Instagram она часто демонстрирует свою отличную фигуру в разных купальниках.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/elizabethhurley1  

7. Анжелик Майлс.  

52 года. После 40 лет женщина начала интенсивно заниматься спортом, отказалась от сахара и молочных продуктов. А всё ради чего? Ради того, чтобы подписчики в соцсетях засыпали комплиментами и спрашивали: «Как вам удаётся так молодо выглядеть?».  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/angeliquemiles  

8. Лиз Вебстер.  

51 год. Одно время Лиз участвовала в соревнованиях по бодибилдингу, а сейчас она является одним из собственников компании, которая производит добавки для спортсменов. Вебстер придерживается мнения, что «Терпение и труд – всё перетрут», поэтому, посещая спортзал и правильно питаясь, она надеется сохранять молодость ещё долгие годы.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/mommaphysique  

9. Реджина Холл.  

48 лет. Известная американская актриса, которая в свободное время занимается волонтёрской деятельностью и ухаживает за пожилыми людьми. Дважды хотела стать монахиней – в 14 и 40 лет. И, возможно, это шутка, но если насчёт первого случая мало что известно, то во второй раз ей отказали из-за возраста.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/morereginahall  

10. Фолаке Хантун.  

42 года, стилист и дизайнер. Есть свой сайт. О Фолаке можно сказать не так уж и много: питается здоровой пищей, тратит большое количество времени на работу, любит свою семью и радуется жизни.  

Стареть медленно – это искусство. 10 женщин, которым возраст ни по чём
Фото: instagram.com/stylepantry  

На этом наш список десяти женщин, которые выглядят моложе своих лет, завершён. Впрочем, если вам интересно ещё посмотреть на «возрастную молодёжь», то некоторое время назад мы рассказывали о нестареющих звёздах, которым за 50.  

Дженнифер Энистон, Уилл Смит, Роб Лоу – подробнее здесь.  

Люди в материале: Лур Хсу, Доминик Саксе, Марина Де Бошир, Карелия Моран, Лю Елин, Элизабет Хёрли, Анжелик Майлс, Лиз Вебстер, Реджина Холл, Фолаке Хантун
 
 
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Новости мира. Многие женщины беспокоятся о том, как выглядеть молодо долгие годы. В 40 лет хочется выглядеть на 25, а в 50 лет – на 30. В погоне за свежим лицом без морщин...
 
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