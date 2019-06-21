Сделать участником каждого. Церемония открытия II Европейских игр: как это было

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Новости Беларуси. Грандиозное открытие и первые медальные турниры. Европейские игры в Минске начали отсчёт ярких побед, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





И первой их них стала работа международной команды, которая сделала незабываемым старт торжества мира, спорта и единения.









Главным на церемонии в духе олимпийского движения стало зажжение огня. Прежде чем оказаться в сердце белорусской столицы, пламя проделало длинный путь. Из Рима, где в мае стартовала эстафета, огонь передавали друг другу сотни волонтеров. Накануне в чашу олимпийского стадиона его внесли олимпийские чемпионы Беларуси разных лет – они же и зажгли огонь II Европейских игр.





Трогательному моменту предшествовала ярка церемония открытия. Парад атлетов из 50 стран Европы и двухчасовое шоу – путешествие по главным историческим и культурным страницам Беларуси – «когда цветёт папоротник».





Полное погружение в сказку для зрителей обеспечивали эффекты дополненной реальности. Так, над стадионом парили аисты , зубры.









Атмосферу единения дополняли и яркие браслеты, которые были у каждого зрителя на трибунах – так режиссеры сделали непосредственными участниками шоу, всех присутствующих любителей спорта. А их непосредственно на «Динамо» было 25 тысяч.





Эмоции от церемонии открытия вместе с ними разделили зарубежные гости и Президент Беларуси Александр Лукашенко.





Теперь нас ждёт 10 дней ярких спортивных побед и свершений, в 15 дисциплинах 4 тысячи спортсменов поборются за медали.