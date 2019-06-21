Без амбиций; сотрудничество Украины и Беларуси в области безопасности, возможности беларуской стороны

nmnby.eu Общее состояние беларуско-украинских отношений не позволяет в настоящее время ставить амбициозные цели сотрудничества в сфере безопасности. И на то есть ряд причин внутреннего и внешнего характера, пишет









Возможные сценарии полномасштабного российского вторжения





Во-первых, в Беларуси нет до настоящего время целостного подхода к сотрудничеству с соседними странами в сфере безопасности. Что мы хотим от соседей? Какие направления сотрудничества нас интересуют? Что мы можем и готовы им предложить? Какие сложности в наших двусторонних отношениях есть и как мы планируем их преодолевать? Ответы на эти вопросы могли бы содержаться в межведомственном документе стратегического характера. Которого нет и в обозримой перспективе его создание маловероятно. В результате сотрудничество в области безопасности с Украиной передано на уровень конкретных ведомств.





Во-вторых, ведомственный уровень не позволяет рассчитывать на комплексный и долговременный (на срок свыше 5 лет) подход с беларуской стороны по этой части. В итоге мы имеем ситуацию, когда с беларуской стороны действуют 7 ведомств, каждое из которых руководствуется своими краткосрочными задачами.









В-третьих, для официального для официального Минска межгосударственное сотрудничество в сфере безопасности не является самоценным как таковое. Оно интересно лишь как инструмент решения более узких, «прагматических» задач прежде всего экономического характера. Безопасность – это своеобразный «товар» для беларуских властей, которыми они бойко «торгуют» на международной арене.





Для Украины, которая ведет войну за свое выживание как государства, вопросы безопасности – ключевые. И как во всякой воюющей стране мнение силовых элит, прежде всего армейских и разведсообщества, является зачастую определяющим для решения в том числе и невоенных вопросов.





В-четвертых, можно спорить о скорости и глубине, но Украина интегрируется в евроатлантическое сообщество. И быстрее всего эта интеграция идет как раз по линии силовых ведомств, особенно – разведсообщества. А это значит, что Киев должен присоединиться к ряду политических позиций Запада. В том числе и по отношению к Беларуси.





На Западе нашу страну рассматривают как находящуюся в глубокой зависимости от России в вопросах безопасности, а беларускую армию – как интегрированную часть российской военной машины. Хотя подобная позиция представляется необоснованной, официальному Минску пока не удалось доказать Западу свою субъектность в вопросах безопасности.





В-пятых, много говорится о провокациях России против беларуско-украинских отношений. Но стоит напомнить, что не только Москва не заинтересована в позитивной динамике сотрудничества Киева и Минска. Отдельные европейские страны также демонстрируют желание осложнить отношения между Беларусью и Украиной. Это реальность, которую беларуской стороне тоже следует учитывать.









Вместо вывода: основная задача на текущем этапе – не допустить ухудшения беларуско-украинских отношений, держать двери для сотрудничества с Киевом открытыми с беларуской стороны и разработать четкую стратегию (дорожную карту) взаимоотношений с Украиной в сфере безопасности.



