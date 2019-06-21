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Чем не угодил руководителю Беларуси первый человек в системе здравоохранения?

22.06.2019 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Незавидная судьба Малашко: почему Лукашенко избавился от министра, не дав проработать ему и трех лет?

Чем не угодил руководителю Беларуси первый человек в системе здравоохранения?
Этим летом Александр Лукашенко достаточно неожиданно сменил министра здравоохранения. Валерий Малашко сумел продержаться на этом посту всего два с половиной года. Руководитель страны дал ему такую оценку: 

«У меня складывается впечатление, что министерство не совсем эффективно управляется самим министром. Человек он хороший, толковый, очень хороший специалист, опытный, работал заместителем председателя облисполкома, опыта у него предостаточно. Но бывает так, что не его это работа».

UDF.BY рассказывает, чем именно Малашко мог не устраивать Лукашенко.

Три великие задачи, которые стояли перед Малашко 

О них чиновник говорил в начале 2017 года, вскоре после назначения на пост министра здравоохранения.

Первая задача заключалась в повышении доступности и качества медицинской помощи населению во всех регионах. Сегодня можно утверждать, что Валерию Малашко не удалось значительно улучшить имидж первичного звена здравоохранения. 

Незавидная судьба Малашко: почему Лукашенко избавился от министра, не дав проработать ему и трех лет?



Осенью прошлого года Лукашенко негодовал: «Наверное, вот эти успехи и похвала со стороны международных организаций, ВОЗ вам вскружили голову. Подумаешь, мелочевка какая-то… Люди жалуются, очереди в поликлиниках, хамство со стороны врачей повальное. Откройте любое СМИ, в интернет посмотрите, социальные сети — вы там увидите свою работу… При всех социологических опросах, какой ни проводишь, как минимум в пятерку негатива вы всегда попадаете. Жалуются на равнодушие, плохое отношение».

О том, что и за последующее время ситуация мало изменилась, свидетельствуют слова нового министра здравоохранения Владимира Караника. Заступив на пост он, по сути, повторил обещание Малашко образца начала 2017 года: 

«Я считаю, что в первую очередь мы обратим внимание на организацию доступной и качественной медицинской помощи для наших граждан. Это основная задача здравоохранения».


Вторая задача Малашко заключалась в решении проблемы с нехваткой врачебного персонала. Министр говорил, что ее удастся решить с помощью выпускников медицинских университетов.

Но сегодня врачи и медсестры, как и прежде, входят в исло самых дефицитных работников. В общереспубликанском банке вакансий – более трех тысяч вакансий врачей-специалистов и более трех тысяч вакансий медсестер.


Третья задача Малашко была в повышении зарплаты врачей. «Задача, поставленная президентом, по зарплате в пятьсот долларов достижима и в системе здравоохранения», – говорил министр. 

Зарплаты действительно стали поэтапно повышать – в последний раз это произошло в мае. По словам Малашко, по итогам 2018 года средняя зарплата в здравоохранении выросла на 20%. Но все же она пока не дотягивает до 1000 рублей.

«Наследство» от Василия Жарко

Погубили карьеру Малашко на посту министра не только вышеназванные причины – стоит оговориться, что вряд ли один человек мог за короткое время решить такие системные проблемы. Всего через полтора года после того, как Малашко сменил на этой должности Василия Жарко, руководившим министерством десятилетие, громыхнуло так называемое «дело медиков». Выяснилось, что медицинская отрасль погрязла в коррупции. За решетку отправился ряд главврачей больниц и поликлиник.

Разгул коррупции в системе здравоохранения, казалось, стал откровением для Малашко. В прошлом году Лукашенко напомнил ему, как во время посещения одной из больниц поручал внимательно изучить ситуацию в сфере ценообразования – но министр проблем не обнаружил.

«Это же у вас под носом. Вы куда смотрели? Ведь там задержаны непосредственно ваши подчиненные. Вы мне так вот честно скажите, вы способны управлять министерством? Ведь если вы не способны, дальше будет хуже», – возмущался руководитель страны.


После этого Малашко анонсировал создание в Минздраве «системы внутренней безопасности», состоящей из опытных экономистов. Он также обещал, что процедуру закупок медоборудования и лекарств сделают более прозрачной и понятной. Минздрав стал проводить мониторинг электронных аукционов и закупок из одного источника.

Но, по всей видимости, действия Малашко показались Лукашенко не слишком активными и убедительными.


 
 
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Незавидная судьба Малашко: почему Лукашенко избавился от министра, не дав проработать ему и трех лет?
 
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