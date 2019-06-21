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Часть магазинов сети "Всё нипочем" банкротится
Источник материала: Партизан
Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Унипрайс пять» по инициативе налоговых органов.
В Торговом реестре за фирмой числятся два магазина сети хозтоваров формата fix-price «Всё нипочём» — в Бресте и Новополоцке. У сети также по состоянию на конец 2018 года были точки в Молодечно, Минске и Слуцке. Всего семь магазинов. Известно, что у сети также есть юрлица «Унипрайс», «Унипрайс два», «Унипрайс три», «Унипрайс четыре» и т. д. Некоторые магазины, которые числятся за этими фирмами в реестре, закрыты. Сайт ретейлера перестал работать.
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Экономический суд города Минска начал производство по делу о банкротстве ООО «Унипрайс пять» по инициативе налоговых органов.
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