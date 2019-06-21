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Китай нашел доказательство подготовки России к третьей мировой

22.06.2019 12:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стратегический воздушный командный пункт российских властей вызвал множество вопросов у представителей Китая.



Китайские СМИ бурно обсуждают российский бомбардировщик - стратегический воздушный командный пункт, защищающий даже от ядерного оружия и способный обеспечить способность высшего руководства осуществлять командование в случае начала Третьей мировой войны. Авиалайнер получил название самолет "судного дня".

Известно, что такими командными пунктами обеспечены только Россия и США, но у многих стран есть тактические воздушные командные пункты, тогда как стратегическое командование имеет гораздо большее влияние.

Один из экспертов китайского издания Sina Фу Цяньшао сообщил, что главной задачей авиации "судного дня" является обеспечение руководства, а также управления всеми компонентами ВС, в том числе доступ к ракетным войскам стратегического назначения в случае начала ядерной войны.

Судя по огромному количеству оборудования на его борту, а также "необходимых" пассажиров, самолет имеет внушительные габариты.

В России самолетом "судного дня" является Ил-80, созданный на основе Ил-86.


При этом в Китае заявили, что не так давно и Россия, и США начали модернизировать свои самолеты. Так, недавно глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу говорил об окончании разработок по модернизации Ил-80.

Ожидается, что второе поколение таких самолетов будет иметь более совершенное электронное оборудование, а также будет оснащено защитой нового уровня от всевозможных помех и электромагнитного излучения.

Как ожидается, самолет поступит на вооружение в ближайшем будущем, а потом появится авиалайнер "судного дня" третьего поколения.

Судя по анализу китайских специалистов, новый этап модернизации таких самолетов связан с обострением отношений между Россией и США. 

Фу Цяньшао отмечает, что после выхода обеих стран из договора по РСМД появились очень высокие риски для начала Третьей мировой войны.

 
 
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Стратегический воздушный командный пункт российских властей вызвал множество вопросов у представителей Китая.
 
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