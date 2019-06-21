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В НАТО оценили вероятность военного конфликта с Россией

22.06.2019 12:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Для уменьшения рисков США должны разместить наземные силы в Прибалтике и подумать о присутствии в регионе воздушных и морских сил. Странам Балтии стоит увеличить оборонные расходы, указывается в докладе Оборонного колледжа альянса.

Оборонный колледж НАТО (Фото: официальный сайт NATO Defense College)

Вероятность военного конфликта между НАТО и Россией низкая, но такую возможность нельзя исключать, говорится в докладе Оборонного колледжа альянса «Почему Прибалтика имеет значение. Защита северо-восточной границы НАТО».

«В течение последнего десятилетия Российская Федерация продемонстрировала, что она пытается подорвать архитектуру европейской безопасности», — указывается в отчете.

В докладе говорится, что большое внимание альянса должно быть уделено «устрашению». Для этого, помимо размещения американских солдат в Прибалтике, необходимо подумать о присутствии морских и воздушных сил НАТО в регионе, а Балтийские страны должны увеличить расходы на оборону, чтобы они превысили текущий уровень в 2%. Финляндия и Швеция должны быть больше интегрированы в альянс, отмечается в документе.

Оборонный колледж является главным образовательным центром НАТО, занимается исследованием вопросов трансатлантической безопасности.

Ранее американский Центр стратегических и бюджетных оценок (CSBA) пришел к выводу, что США следует существенно увеличить военное присутствие в Польше, чтобы противостоять России в случае конфликта. В докладе центра говорилось, что российские войска благодаря удачному географическому положению смогут захватить часть территории Прибалтики до вмешательства альянса, и тогда ему придется либо уступить Москве, либо «взять на себя бремя контрнаступления». В связи с этим США должны разместить в Польше полноценную военную дивизию с пехотой, ПВО и артиллерией, что позволит сделать эту страну ключом для защиты Восточной Европы.


 
 
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Для уменьшения рисков США должны разместить наземные силы в Прибалтике и подумать о присутствии в регионе воздушных и морских сил. Странам Балтии стоит увеличить...
 
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