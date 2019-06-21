Лакомство из детства: история возникновения, польза и вред

Есть несколько версий происхождения лакомства, которое мы любим с детства.





напомнит историю возникновения мороженого, а также расскажет о его пользе и вреде. Oxu.Azисторию возникновения мороженого, а также расскажет о его пользе и вреде.





В далекие исторические времена это десерт считался пищей царственных особ, и, кроме их поваров, рецепта приготовления мороженого не знал никто. Однажды английский король Карл I приказал своему повару приготовить нечто, что удивит всех гостей на королевском банкете. Повар и приготовил лакомство под названием «сливочный лед».









Карл I хотел, чтобы его подавали только на королевский стол. Поэтому повару Де Марко приказали не раскрывать никому секрета приготовления нового блюда, за что ему обещали платить ежемесячно 500 фунтов. После казни английского короля повар все же раскрыл рецепт.





Согласно другой версии, мороженое возникло пять тысяч лет назад. Люди смешивали лед с различными продуктами, чтобы придать ему определенный вкус.





Около 400 года до нашей эры персы изобрели свой вариант мороженого - фалуде. Для этого лед смешивали с шафраном, фруктами, а также нитями из пищевого крахмала, по виду больше напоминающими переваренную вермишель.













В Древней Греции в V веке до нашей эры афиняне ели мед и фрукты, смешанные со снегом. Рекомендовал мороженое для укрепления здоровья и знаменитый античный врач Гиппократ.





Богатые китайцы лакомились снегом и льдом, смешанным с кусочками апельсинов, лимонов и зернами граната. Один китайский император в 200 году до нашей эры даже придумал свой собственный рецепт приготовления смесей из льда и молока.





Существует легенда, что Европу с мороженым познакомил Марко Поло. Известный путешественник, побывав в Китае, так полюбил мороженое, что по возвращении на родину, в Италию, не преминул поделиться некоторыми рецептами его приготовления с отечественными кулинарами.





Первое кафе, где стали подавать мороженое, открылось в Париже в 1660 году. Здесь предлагалось около 80 разновидностей холодного десерта. Кафе работает до сих пор. Посетителями кафе в свое время были такие известные деятели XVIII-XIX веков, как Оноре де Бальзак, Виктор Гюго, Наполеон Бонапарт.









При Наполеоне III впервые появился всем известный пломбир в стаканчиках. Считается, что рецепт его возник во французском городе Пломбьер-Ле-Бем. В разных странах десерт стали смешивать с разнообразными продуктами. В Италии, где всегда любят смешивать самые невероятные продукты, придумали мороженое-ассорти с добавками фруктов, орехов, ликера, кусочков печенья и даже цветов, в Австрии - кофе глясе и шоколадное мороженое. В США придумали глазированное мороженое на палочке - эскимо. Новые сорта мороженого, приготовленные по случаю торжеств, быстро перенимались массовым производством.





Первое место в мире по распространенности занимает ванильное мороженое, за ним идет шоколадное, а третье место занимает клубничное мороженое. Больше всего мороженого в мире едят американцы, а июль в США провозглашен Национальным месяцем мороженого, в 1984 году его утвердил президент страны Рональд Рейган.

Польза

В составе мороженого содержатся протеин, углеводы, жиры, витамины А, D, Е, С и В, магний, фосфор, натрий, железо и цинк. Мороженое помогает устранить недостаток витаминов у детей.





Мороженое повышает в организме уровень гормона счастья - серотонина. Улучшает память, повышает настроение, помогает справляться со стрессами. Ученые говорят, что при поедании мороженого взрослые переживают приятные эмоции, потому что мороженое для них - это воспоминание о самых приятных моментах детства.





При заболеваниях желудочно-кишечного тракта рекомендует есть замороженный йогурт. Он оказывает положительное влияние на микрофлору кишечника, и помимо удовольствия мы получаем и необходимые бактерии.

Вред

Диетологи считают, что нужно избегать мороженого с различными вкусами - лимоном, клубникой и так далее, потому что высока вероятность большого содержания в них искусственных добавок.





При частом употреблении мороженого могут возникнуть головные боли. Согласно статистике, от такой головной боли страдает каждый третий человек в мире. Потому что при употреблении мороженого температура тела быстро падает, что препятствует нормальному поступлению крови в мозг, что в свою очередь и является причиной возникновения головной боли.





Мороженое из-за большого содержания сахара и жиров является довольно калорийным продуктом, поэтому его чрезмерное употребление вредно для организма. Врачи не рекомендуют есть мороженое тем, кто страдает заболеваниями дыхательных органов, а также болезнями желудка и хроническим гастритом.







