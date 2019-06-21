"Аэрофлот" отменил сегодня, 22 июня, 26 рейсов

В частности, отменен рейс SU1832, который должен вылетать из Москвы в 18:10, и обратный рейс SU1833 из Минска вылетом в 20:30. Отмена объявлена в связи с неблагоприятным прогнозом погоды в аэропорту Шереметьево.





Всего на 22 июня "Аэрофлот" отменил 26 рейсов. Еще шесть рейсов были перенесены на более позднее время.



