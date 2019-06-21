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В Ивано-Франковской области молния попала в остановку: три человека погибло

22.06.2019 11:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В пятницу, 21 июня, в селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку общественного транспорта и убила трех человек из пяти, которые там находились. Об этом передает Главное управление Нацполиции в области.

"Молния попала в остановку, которая состоит из металлических конструкций. На месте происшествия погибли трое мужчин (1954, 1963 и 1985 года рождения), которые из Львовской области приехали к родственникам. Кроме того, травмы получили две женщины, местные жительницы. Их в сознании госпитализировали", – сказано в сообщении.

Правоохранителям одна из женщин рассказала, что она стояла чуть дальше других, от удара ее отбросило на землю, а когда она поднялась, мужчины уже не подавали признаков жизни.

По факту смерти полиция открыла уголовное производство предварительно по ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

 
 
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В пятницу, 21 июня, в селе Беньковцы Ивано-Франковской области молния попала в остановку общественного транспорта и убила трех человек из пяти, которые там...
 
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