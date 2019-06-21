The Rolling Stones вернулись

Мик Джаггер

Фото: Eduardo Munoz / Reuters





Концерт стал первым из семнадцати запланированных в рамках турне по городам США и Канады, пишет lenta.ru

В апреле сообщалось, что 75-летнему фронтмену The Rolling Stones Мику Джаггеру предстоит операция по замене сердечного клапана, из-за чего коллектив отменил гастроли по Северной Америке, которые должны были начаться в том же месяце.

В августе 2017 года 70-летний гитарист группы Ронни Вуд признался, что боролся с раком легких.

В декабре 2016 года в Нью-Йорке (США) у 73-летнего Джаггера и 29-летней балерины Мелани Хамрик родился мальчик.