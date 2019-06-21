Столетнее здание в Барановичах выставят на аукцион за 25,5 рубля

Источник материала: KYKY

Историко-культурную ценность в Барановичах выставят на аукцион, пишет Intex-press. Ее попытаются продать за одну базовую величину – 25,5 рубля.

Двухэтажное здание, о котором идет речь, построили в 1902 году. Оно находится по адресу улица Фроленкова, 50. Историко-культурной ценностью его считают официально. За все время существования его назначение не раз менялось: здесь располагались Акцизное управление, польская гимназия, НКВД, Дом пионеров, а накануне закрытия в 2009 году – экономико-юридический колледж.

Сперва здание хотели продать в 2011-м за 240 тысяч долларов, но через пару лет цену снизили – до 58 тысяч долларов. Тогда его выкупил эмигрант из США. В интервью Intex-press он рассказал , что не мог и предположить масштабов бумажной волокиты. Возможно, поэтому мужчина решил от него отказаться: здание изъяли и повторно выставили на продажу.