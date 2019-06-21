Европейские игры открылись и взорвали соцсети. Собираем главное

Источник материала: KYKY

Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Движ у стадиона «Динамо», где и проходила церемония открытия, начался с середины дня. К слову о церемонии: зрители увидели, как во время номера воздушная гимнастка сорвалась с каната. Хоть оператор быстро сменил ракурс, момент попал в видеотрансляцию, сообщает TUT.by. К счастью, девушка серьезно не пострадала: госпитализация ей не потребовалась .

В фан-зоне на проспекте Победителей задержали 15 пикетчиков, передает «Nexta». Они вышли с антироссийскими плакатами и протестовали против углубленной интеграции с Россией. Возможно, вы также видели тусовочную Октябрьскую, которую перекрыли для автомобилей: теперь возле «Хулигана» торгуют вязаными рукавицами, лаптями и валенками. Разумеется, масштабное событие взорвало социальные сети. Беларусы пишут разное: кто-то удивляется тому, что впервые не стыдно, а кто-то по-прежнему негодует. KYKY собрал наиболее эпичные реакции.

Из-за этого олимпийского огня у всех так нормально подгорает #Европейскиеигры — Лисёнок Лесик (@liszaebis) 21 июня 2019 г.

Да будь я хоть негром преклонных годов,

из джунглей тропических кокос свой выдрав,

я б в Минск эмигрировал только за то,

что в нём II Европейские игры. pic.twitter.com/dO1XormTvE — TantomontaMontatanto (@_TantoMonta) 21 июня 2019 г.

Красивая презентация сынов и сокровищ белорусской земли. Круто было бы пустить по этим экранам надпись: «Россияне, верните крест Ефрасинии Полоцкой! Мы знаем, он у вас!» #Европейскиеигры #голодныеигры pic.twitter.com/jpfGM4TLaM — Yulya Gritskevich (@Yulya_Kh) 21 июня 2019 г.

А Европейские игры точно проходят в Беларуси? Ведущие церемонии открытия говорят только на русском и английском. Где национальный язык страны-хозяйки? Позорище — Dzmitry Usnarski (@d_usnarsky) 21 июня 2019 г.

Внезапно фанаты на футбольных матчах на нац чемпионате перестали быть опасными, и нет никаких рамок, омона, автозаков . впервые в жизни такое вижу. Вот что европейские игры делают — Эwenk. (@ewenk_yu) 21 июня 2019 г.

Мы хотели европейские игры, но получили белорусские — Evan Shyla (@ivan_shyla) 21 июня 2019 г.

Арт на обложке: twitter.com/liszaebis.