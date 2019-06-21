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Европейские игры открылись и взорвали соцсети. Собираем главное

22.06.2019 12:09 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Движ у стадиона «Динамо», где и проходила церемония открытия, начался с середины дня. К слову о церемонии: зрители увидели, как во время номера воздушная гимнастка сорвалась с каната. Хоть оператор быстро сменил ракурс, момент попал в видеотрансляцию, сообщает TUT.by. К счастью, девушка серьезно не пострадала: госпитализация ей не потребовалась

В фан-зоне на проспекте Победителей задержали 15 пикетчиков, передает «Nexta». Они вышли с антироссийскими плакатами и протестовали против углубленной интеграции с Россией. Возможно, вы также видели тусовочную Октябрьскую, которую перекрыли для автомобилей: теперь возле «Хулигана» торгуют вязаными рукавицами, лаптями и валенками. Разумеется, масштабное событие взорвало социальные сети. Беларусы пишут разное: кто-то удивляется тому, что впервые не стыдно, а кто-то по-прежнему негодует. KYKY собрал наиболее эпичные реакции.

 

 

 

Арт на обложке: twitter.com/liszaebis.

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Теги: Минск
 
 
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Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Движ у стадиона «Динамо», где и проходила церемония открытия, начался с середины дня. К слову о церемонии:...
 
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