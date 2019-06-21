|
Европейские игры открылись и взорвали соцсети. Собираем главное
Источник материала: KYKY>
Вчера, 21 июня, в Минске стартовали II Европейские игры. Движ у стадиона «Динамо», где и проходила церемония открытия, начался с середины дня. К слову о церемонии: зрители увидели, как во время номера воздушная гимнастка сорвалась с каната. Хоть оператор быстро сменил ракурс, момент попал в видеотрансляцию,
В фан-зоне на проспекте Победителей задержали 15 пикетчиков,
Арт на обложке: twitter.com/liszaebis.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)