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Путин запретил полеты в Грузию

22.06.2019 13:12 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Путин запретил полеты в Грузию

Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля 2019 года, а правительству поручено «обеспечить возвращение» в Россию находящихся в Грузии россиян и их багажа.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Согласно тексту документа, с 8 июля 2019 года вводится запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.
 

Туроператорам рекомендуется «воздержаться» от продажи туров в Грузию.
Правительство России должно «принять меры по обеспечению возвращения в Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, временно находящихся на территории Грузии, а также их багажа».

Указ вступает в действие с 21 июня.
Комментируя указ президента, его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что он будет действовать до тех пор, пока ситуация в Грузии не нормализуется, а «любые угрозы для безопасности наших граждан» не исчезнут.
 

Напомним, что вечером 20 июня в Тбилиси прошла акция протеста. Она была вызвана тем, что депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера. Оппозиционные грузинские партии — «Единое национальное движение» и «Европейская Грузии» посчитали, что депутат из России — страны, которую считают оккупировавшей грузинские Абхазию и Южную Осетию и с которой у Тбилиси нет дипломатических отношений, — не может находиться в грузинском парламенте, а тем более сидеть на месте председателя. Протестующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и проведения внеочередных парламентских выборов. Кобахидзе выполнил их требования, уйдя в отставку с 21 июня. Полиция разогнала митинг, применив резиновые пули и слезоточивый газ. В беспорядках пострадали более 200 человек, пишет РБК. 

Но акции протеста не прекратились и продолжатся до настоящего времени.


 
 
 
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Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские авиакомпании должны прекратить полеты в Грузию с 8 июля 2019 года, а правительству поручено «обеспечить...
 
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