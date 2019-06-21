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Водитель «Toyota» проигнорировал сплошную разделительную и на скорости врезался в МАЗ
22.06.2019 13:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Скорость и обгон в запрещённом месте привели к смертельному ДТП в Лунинецком районе.
ДТП произошло на 95 км автодороги Р13 «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец» 21 июня около 13.30
Об обстоятельствах происшествия Медиа-Полесью рассказал инспектор по административной практике
- 60-летний житель города Петрикова, управляя автомобилем «Тайота Камри», двигался со стороны Лунинца в сторону Ганцевичей. При наличии сплошной линии разметки и предупреждающего знака «опасные повороты» он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МАЗ, который двигался в попутном направлениии и совершал поворот налево на автодорогу Богдановка-Бостынь.
В результате ДТП водитель и его 67-лений пассажир были госпитализирпованы в Лунинецкую ЦРБ. Пассажир телесных повреждений не получил. Водитель «Тайоты» был помещён в реанимационное отделение, он скончался во время операции.
МАЗ принадлежит Полесской опытной станции.
Сергей Валько отметил:
- Грубейшее нарушение, когда при обгоне в населённом пункте, при разрешённой максимальной скорости движения 60 км в час, водитель двигался с превышением скорости и игнорировал требования предупреждающих дорожных знаков «опасные повороты». Обгон в запрещённом месте привёл к непоправимой трагедии.
По факту ДТП проверку проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета.
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Скорость и обгон в запрещённом месте привели к смертельному ДТП в Лунинецком районе. ДТП произошло на 95 км автодороги Р13 «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец» 21...
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