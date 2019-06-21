Водитель «Toyota» проигнорировал сплошную разделительную и на скорости врезался в МАЗ

Источник материала: Виртуальный Брест

Скорость и обгон в запрещённом месте привели к смертельному ДТП в Лунинецком районе.





ДТП произошло на 95 км автодороги Р13 «Клецк-Синявка-Ганцевичи-Лунинец» 21 июня около 13.30

Об обстоятельствах происшествия Медиа-Полесью рассказал инспектор по административной практике ГАИ Лунинецкого РОВД Сергей Валько:

- 60-летний житель города Петрикова, управляя автомобилем «Тайота Камри», двигался со стороны Лунинца в сторону Ганцевичей. При наличии сплошной линии разметки и предупреждающего знака «опасные повороты» он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем МАЗ, который двигался в попутном направлениии и совершал поворот налево на автодорогу Богдановка-Бостынь.

В результате ДТП водитель и его 67-лений пассажир были госпитализирпованы в Лунинецкую ЦРБ. Пассажир телесных повреждений не получил. Водитель «Тайоты» был помещён в реанимационное отделение, он скончался во время операции.













МАЗ принадлежит Полесской опытной станции.

Сергей Валько отметил:

- Грубейшее нарушение, когда при обгоне в населённом пункте, при разрешённой максимальной скорости движения 60 км в час, водитель двигался с превышением скорости и игнорировал требования предупреждающих дорожных знаков «опасные повороты». Обгон в запрещённом месте привёл к непоправимой трагедии.

По факту ДТП проверку проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета.