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Лосины, коврики, асаны. В парке Горького прошла большая тренировка по йоге
Источник материала: Tut.by
В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организовало занятие в парке Горького: вход был бесплатным, с собой просили захватить только коврики. Упражнения показывали преподаватель индийской культуры при посольстве Индии в Беларуси и тренеры известных столичных школ йоги. GO.TUT.BY посмотрел, какой получилась тренировка.
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В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организовало бесплатное занятие в парке Горького.
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