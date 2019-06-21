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Лосины, коврики, асаны. В парке Горького прошла большая тренировка по йоге

22.06.2019 13:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организовало занятие в парке Горького: вход был бесплатным, с собой просили захватить только коврики. Упражнения показывали преподаватель индийской культуры при посольстве Индии в Беларуси и тренеры известных столичных школ йоги. GO.TUT.BY посмотрел, какой получилась тренировка.















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Теги: Минск
 
 
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В честь Международного дня йоги 22 июня посольство Индии в Беларуси организовало бесплатное занятие в парке Горького.
 
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