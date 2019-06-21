Что такое климатизатор и как его выбрать?

Источник материала: Tut.by



В жару хочется вдохнуть полной грудью свежий прохладный воздух. И помогут сделать его таковым дома климатизаторы. Климатические комплексы — многофункциональные устройства, предназначенные для поддержания микроклимата в помещениях. Специфика работы техники данного вида заключается в охлаждении воздушного потока, его увлажнения, очистке и ионизации. Перед тем как выбрать климатизатор, необходимо изучить его критерии выбора.

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Функции климатизатора

Работа климатизотора происходит в 2 этапа. Встроенный вентилятор подает струю воздуха на фильтры. Воздушный поток избавляется от загрязнений, мелкой пыли, резких запахов. Базовой функцией, которой наделены климатические комплексы, является увлажнение воздуха.

При выборе режима осушения температура несущественно понизится, начнется процесс осушения. Жидкость собирается в специальном отсеке. В отделение с водой могут быть добавлены ароматизаторы и масла, наполняющие жилье приятными запахами.

Охлаждение воздуха или его подогрев не являются основными функциями техники. Если выбрать климатизатор с дополнительным функционалом, к примеру, климат-контролем, то появится возможность автоматического поддержания нужной температуры. Сегодня производятся модели, которые выпускают водяной туман, который может быть ионизирован и приятно пахнуть, например, хвойным лесом или цветочным лугом.

Широкую популярность получили приборы с таймером. За работой системы не нужно вести постоянное наблюдение. По истечению указанного времени климатизатор отключится сам. Особенно удобно пользоваться таймером при установке ночного режима работы: воздух охлаждается до указанной температуры, необходимой для комфортного сна, а затем сам отключится.

В некоторых моделях климатизаторов направление потоков регулируют встроенные жалюзи.





Можно выбрать климатизатор с дистанционным управлением, дисплеем, массой дополнительных свойств и возможностей, например, защитой от детей или случайного включения.

Немного о фильтрах

Климатические комплексы еще называют мобильными кондиционерными установками без воздуховода. До того, как выбрать климатизатор, следует ознакомиться с фильтрами, установленными на этих устройствах.

Угольный выводит из воздуха дым, примеси. Воздушный собирает мелкие частицы пыли. Водный освежает и насыщает воздух мелкой водной пылью. Каждая модель комплектуется своим набором фильтрующих элементов. При выходе фильтра из строя его легко можно заменить другим, который предлагают магазины бытовой техники в Минске .

Критерии выбора климатизатора

В зависимости от площади можно выбрать климатизатор напольного либо настенного типа. От площади зависит также выбор объема бака и мощности устройства. Для эффективного очищения воздуха в просторных помещениях устанавливают аппараты с высокой мощностью.

Параметры комнаты влияют и на размеры резервуара для воды. Большие емкости заправляются реже, чем маленькие. Необходимо обратить внимание на расход воды. В документах должно быть указано, сколько мл воды в час требуется для работы климатизатора. Это значение связано с расходом жидкости, объемом резервуара, режимом, в котором функционирует прибор.

Если желаете улучшить качество воздуха в квартире, но не совсем уверены в выборе, обратитесь в магазине, найти который поможет каталог TAM.BY , к консультанту либо менеджеру, которые помогут выбрать климатизатор. Совместно со специалистом вы подберете такую модель, которая будет отвечать всем вашим требованиям.