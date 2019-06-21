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В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена.
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На 218 км трассы микроавтобус наехал на 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Супруги погибли на месте.
Отмечается, что в момент ДТП было темно и шёл дождь, а пешеходы не были обозначены фликерами.
На неделе под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку.
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Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома,...
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