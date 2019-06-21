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В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов

22.06.2019 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 43-летний водитель Mercedes-Benz Sprinter двигался по трассе М5 со стороны Минска в направлении Гомеля.  

В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

На 218 км трассы микроавтобус наехал на 33-летнего мужчину и 21-летнюю женщину, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Супруги погибли на месте.  

В Жлобинском районе микроавтобус насмерть сбил молодых супругов
Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома  

Отмечается, что в момент ДТП было темно и шёл дождь, а пешеходы не были обозначены фликерами.  

На неделе под Минском Renault насмерть сбил 20-летнюю велосипедистку.  

Девушка пересекала дорогу на красный свет – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 21 июня в Жлобинском районе на пешеходном переходе были насмерть сбиты муж и жена.   Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома,...
 
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