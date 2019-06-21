ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

22.06.2019 13:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Выстрелы артиллерийских орудий на фоне предрассветной тишины – все, как ровно 78 лет назад.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

К месту, где развернулись первые бои, приехали гости со всех стран СНГ. К Вечному огню и плитам возложили венки, в память о погибших защитниках Брестской крепости зажгли лампады. На площадь церемониалов вынесли портреты героев.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Ближе к рассвету несколько сотен реконструкторов из десятка стран в деталях воссоздали оборону Брестской крепости на Кобринском укреплении.

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Эта масштабная постановка всегда проходит в исторически точное время. Участники военно-исторических клубов показали самые важные эпизоды легендарной обороны.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первое золото Европейских игр - у российских стрелков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика