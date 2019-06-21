Интернациональная команда реконструкторов воссоздала оборону Брестской крепости

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Около 10 тысяч человек пришли утром 22 июня в Брестскую крепость на митинг-реквием и военно-историческую реконструкцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Выстрелы артиллерийских орудий на фоне предрассветной тишины – все, как ровно 78 лет назад.





К месту, где развернулись первые бои, приехали гости со всех стран СНГ. К Вечному огню и плитам возложили венки, в память о погибших защитниках Брестской крепости зажгли лампады. На площадь церемониалов вынесли портреты героев.





Ближе к рассвету несколько сотен реконструкторов из десятка стран в деталях воссоздали оборону Брестской крепости на Кобринском укреплении.













Эта масштабная постановка всегда проходит в исторически точное время. Участники военно-исторических клубов показали самые важные эпизоды легендарной обороны.