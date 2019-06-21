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В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Центр притяжения болельщиков вне спортивных арен – главная фан-зона Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская погода оказалась капризной, и спросить, как сказываются атмосферные проявления на настроении горожан, мы можем у Яны Шипко. Корреспондент СТВ выходит на прямую связь со студией.
Яна Шипко, СТВ:
Как мы знаем, англичане ярые футбольные фанаты. Лесик тоже освоил несколько трюков. Организаторы подготовили и типичные британские виды спорта – крокет и можно попробовать свои силы в стрельбе из лука с настоящим Робин Гудом.
Рядом с нами организатор фестиваля из посольства Великобритании Ирина Малинская. Чем будете удивлять в этой фан-зоне?
Ирина Малинская:
Кроме того, в зоне ЮНИСЕФ будет организована концертная программа для детей. Это будут мимы, кукольное выступление из Великобритании «Панч и Джуди», детский джазовый концерт. Приходите и развлекайтесь.
Подробнее – в
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Новости Беларуси. Центр притяжения болельщиков вне спортивных арен – главная фан-зона Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская погода...
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