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В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

22.06.2019 13:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Центр притяжения болельщиков вне спортивных арен – главная фан-зона Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Белорусская погода оказалась капризной, и спросить, как сказываются атмосферные проявления на настроении горожан, мы можем у Яны Шипко. Корреспондент СТВ выходит на прямую связь со студией.

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Яна Шипко, СТВ:
На самой большой фан-зоне – уже праздничное настроение. Вот Лесик помогает нам в эфире, он тоже освоил новые виды спорта. А у Дворца спорта своя фишка, здесь проходят дни культуры разных стран. Великобритания готовится познакомить со своими традициями.

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Как мы знаем, англичане ярые футбольные фанаты. Лесик тоже освоил несколько трюков. Организаторы подготовили и типичные британские виды спорта – крокет и можно попробовать свои силы в стрельбе из лука с настоящим Робин Гудом.

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Рядом с нами организатор фестиваля из посольства Великобритании Ирина Малинская. Чем будете удивлять в этой фан-зоне?

Ирина Малинская:
На протяжении дня будет очень много активностей. Вот стрельба из лука, с которой вы познакомились, у нас будет футбол. Можно будет написать письмо команде Великобритании в палатке посольства. Там же можно попробовать себя в интересном виде спорта – крокет. А на сцене будут звучать британские хиты. Наши хедлайнеры Clean Cut Kid уже закончили саундчек. Они очень рады приехать наконец в Минск и ждут вечернего выступления.

В День Великобритании в Минске Лисёнок Лесик вышел в прямой эфир с корреспондентом СТВ

Кроме того, в зоне ЮНИСЕФ будет организована концертная программа для детей. Это будут мимы, кукольное выступление из Великобритании «Панч и Джуди», детский джазовый концерт. Приходите и развлекайтесь.

Подробнее – в видеоматериале

Люди в материале: Яна Шипко, Ирина Малинская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Центр притяжения болельщиков вне спортивных арен – главная фан-зона Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусская погода...
 
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