ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Европейские игры: Минске открылся Дом российских болельщиков

22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне в центре Минска открылся Дом российских болельщиков. Десант спортсменов и гостей именно из России – самый представительный на Играх. Всех встречал робот Кузьма с традиционным караваем, сообщает телеканал «МИР 24».

Также в центре столицы расположилась фан-зона, в которой можно будет в прямом эфире посмотреть все соревнования. Здесь и много других развлечений: концерты, лекции, мастер-классы от спортсменов, фотозоны. Продаются сувениры с символикой российской сборной. А еще можно пообщаться с участниками Европейских игр и легендарными атлетами, чемпионами и призерами Олимпиад.

«Мы чрезвычайно рады присутствовать в Беларуси на этом празднике, на Европейских играх. Для нас это почетно, мы участники нескольких Олимпийских игр. И приятно нам здесь увидеть своих друзей, пообщаться. Еще раз вспомнить, как мы вместе в СССР завоевывали эти медали. И приятно, что Беларусь прекрасно организовала этот праздник», – отметил четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванью Виктор Мазанов.

Спортсмены разместились в уютной деревне. Там поместились около шести тысяч атлетов и представителей сборных. 

На открытии все участники провели парад и торжественно подняли национальные флаги. А после официальной части спортсмены заложили дубовую аллею. Все 50 делегаций высадили по дереву, а атлеты могли загадать самые заветные желания.

«У каждого из спортсменов есть своя цель. Кто-то нацелен на золотую медаль. Кто-то на квалификацию на Олимпийские игры. Но я хочу, чтобы для каждого из них Минск запомнился, как место исполнения мечты», – сказал директор фонда«Дирекция II Европейских игр 2019» Георгий Катулин.

В распоряжении жителей деревни – огромная столовая. Здесь одновременно могут накормить 2 тысячи человек. Причем местные повара работают круглосуточно. Они готовят около 60 тонн еды ежедневно. В меню 350 блюд разной кухни. Самая популярная – белорусская. И надо отметить, что все продукты производятся внутри страны.

До 30 июня спортсменам предстоит состязаться в 15 видах спорта. Первые 24 комплекта наград II Европейских игр будут разыграны уже сегодня.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гостей встречал робот Кузьма с традиционным караваем. Десант спортсменов и гостей именно из России – самый представительный на Играх.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мне позвонили и сказали, что собьют самолет», — Мирзиёев о возвращении 156 граждан из Сирии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика