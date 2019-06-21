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Европейские игры: Минске открылся Дом российских болельщиков
22.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Накануне в центре Минска открылся Дом российских болельщиков. Десант спортсменов и гостей именно из России – самый представительный на Играх. Всех встречал робот Кузьма с традиционным караваем, сообщает телеканал «МИР 24».
Также в центре столицы расположилась фан-зона, в которой можно будет в прямом эфире посмотреть все соревнования. Здесь и много других развлечений: концерты, лекции, мастер-классы от спортсменов, фотозоны. Продаются сувениры с символикой российской сборной. А еще можно пообщаться с участниками
Спортсмены разместились в уютной деревне. Там поместились около шести тысяч атлетов и представителей сборных.
На открытии все участники провели парад и торжественно подняли национальные флаги. А после официальной части спортсмены заложили дубовую аллею. Все 50 делегаций высадили по дереву, а атлеты могли загадать самые заветные желания.
В распоряжении жителей деревни – огромная столовая. Здесь одновременно могут накормить 2 тысячи человек. Причем местные повара работают круглосуточно. Они готовят около 60 тонн еды ежедневно. В меню 350 блюд разной кухни. Самая популярная – белорусская. И надо отметить, что все продукты производятся внутри страны.
До 30 июня спортсменам предстоит состязаться в 15 видах спорта. Первые 24 комплекта наград
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Гостей встречал робот Кузьма с традиционным караваем. Десант спортсменов и гостей именно из России – самый представительный на Играх.
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