Европейские игры: Минске открылся Дом российских болельщиков

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Накануне в центре Минска открылся Дом российских болельщиков. Десант спортсменов и гостей именно из России – самый представительный на Играх. Всех встречал робот Кузьма с традиционным караваем, сообщает телеканал «МИР 24».

Также в центре столицы расположилась фан-зона, в которой можно будет в прямом эфире посмотреть все соревнования. Здесь и много других развлечений: концерты, лекции, мастер-классы от спортсменов, фотозоны. Продаются сувениры с символикой российской сборной. А еще можно пообщаться с участниками Европейских игр и легендарными атлетами, чемпионами и призерами Олимпиад.

«Мы чрезвычайно рады присутствовать в Беларуси на этом празднике, на Европейских играх. Для нас это почетно, мы участники нескольких Олимпийских игр. И приятно нам здесь увидеть своих друзей, пообщаться. Еще раз вспомнить, как мы вместе в СССР завоевывали эти медали. И приятно, что Беларусь прекрасно организовала этот праздник», – отметил четырехкратный призер Олимпийских игр по плаванью Виктор Мазанов.

Спортсмены разместились в уютной деревне. Там поместились около шести тысяч атлетов и представителей сборных.

На открытии все участники провели парад и торжественно подняли национальные флаги. А после официальной части спортсмены заложили дубовую аллею. Все 50 делегаций высадили по дереву, а атлеты могли загадать самые заветные желания.

«У каждого из спортсменов есть своя цель. Кто-то нацелен на золотую медаль. Кто-то на квалификацию на Олимпийские игры. Но я хочу, чтобы для каждого из них Минск запомнился, как место исполнения мечты», – сказал директор фонда«Дирекция II Европейских игр 2019» Георгий Катулин.

В распоряжении жителей деревни – огромная столовая. Здесь одновременно могут накормить 2 тысячи человек. Причем местные повара работают круглосуточно. Они готовят около 60 тонн еды ежедневно. В меню 350 блюд разной кухни. Самая популярная – белорусская. И надо отметить, что все продукты производятся внутри страны.