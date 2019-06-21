Белорусская самбистка Анастасия Архипова обеспечила себе серебро II Европейских игр

Источник материала: Вороновская газета

Белорусская самбистка Анастасия Архипова вышла в финал в категории до 56 кг на II Европейских играх, сообщает корреспондент БЕЛТА .

В ходе борьбы на коврах во Дворце спорта спортсменка была сильнее Даниэлы Пороняну из Румынии, а в полуфинале была сильнее Лауры Форнье из Франции.

Решающий поединок во Дворце спорта Анастасия Архипова, неоднократная чемпионка мира и Европы по самбо, проведет с россиянкой Татьяной Казенюк. Финал по предварительной информации начнется сегодня в 19 часов 9 минут.