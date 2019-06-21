Одна из первых айтишниц в Беларуси - о том, как в 80 лет наслаждаться жизнью и обеспечивать себя

Источник материала: Tut.by

Зинаида Брич пришла в IT, когда это еще не было мейнстримом. Она была разработчиком, возглавляла работу по системам программирования для ЭВМ третьего поколения и руководила департаментом программистов в IBA Group. На пенсию ушла только в 73 года и, судя по ее сегодняшнему темпу жизни, стала еще активней. В графике 80-летней айтишницы стабильно есть сауна, театр, кино, филармония, путешествия в Камбоджу, Лаос и Китай и много книг в списке must-read, которые ждут своей очереди.





GO.TUT.BY расспросил минчанку, как на девятом десятке ловко управляться с планшетом, рулить Skoda, мечтать о путешествиях в Австралию и не терять вкус жизни.

«В моей молодости никто не мечтал выйти замуж за айтишника»

Зинаида Брич росла в многодетной семье военного. Родилась в Казахстане, первый класс окончила в Ташкенте, а после войны отца перевели в Беларусь. С тех пор Зинаида Сергеевна тут и живет.

— После окончания школы я поступила на математический факультет БГУ. Это был первый выпуск программистов в Беларуси. Многие мои однокурсники уехали работать в Подмосковье. А мне руководитель дипломной работы предложил остаться на Минском заводе счетных машин им. Г. К. Орджоникидзе (с 1972 года Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин — НИИЭВМ. — Прим. TUT.BY). Можно сказать, я стояла у истоков зарождения информационных технологий в Беларуси. Электронщики разрабатывали техническую часть, а я писала программное обеспечение для вычислительных машин.





Собеседница вспоминает, как после развала СССР многие институты и заводы начали закрываться и с трудоустройством стало сложнее.

— Многие специалисты в миг стали невостребованными, найти работу по своему профилю было почти нереально. И я, будучи пенсионеркой, ушла с должности начальника сектора разработок в школу. Устроилась обычной лаборанткой. Можете себе представить, что это было за время, — улыбается героиня. — Но буквально через два месяца меня позвали в IBA Group работать над проектом с немецкими партнерами. Начала совмещать: утром — школа, вечером — работа руководителя департамента программистов. Такое совмещение не очень понравилось учительнице прикладной математики, так что со школой я быстро попрощалась и вернулась в IT.

По мнению Зинаиды Брич, считать IT-сферу преимущественно мужской — ошибка.

— Я руководила группой из 150 разработчиков. И, скажу вам, женщин было даже больше, чем мужчин. Да и сейчас далеко не все айтишники — мужчины. Это какой-то стереотип. Замуж за айтишника тоже в моей молодости никто не мечтал выйти. В советское время считалось: если ты задействован в отрасли, которую курирует Министерство обороны, то имеешь неплохую зарплату. Сюда относились и IT, и машиностроение, и электроника. Мы с подругами хорошо зарабатывали и сами были достойной партией, так что при выборе мужа смотрели не на профессию, а на человека.

«Вторник — святой день, потому что банный»





30 лет назад айтишники работали так же, как и сегодня: интенсивно, напряженно и преимущественно сидя.

— У нас было строгое планирование и дэдлайны. Сколько ночей провели за компьютерами, вам не рассказать. Работали с энтузиазмом, сутками напролет, не считаясь со своим личными временем. Зато в выходные в СССР у нас была очень насыщенная жизнь.

После напряженной умственной работы хотелось активного отдыха.

— Я с самого детства была девочкой из леса, — смеется пенсионерка. — С ранних лет бегала на лыжах. В молодости любила прыгнуть в машину и поехать с компанией в «Раубичи» на биатлонные трассы. По субботам и воскресеньям ходили с друзьями в турпоходы, выезжали на Нарочь с палатками.

Даже на работе у нас была возможность заниматься спортом. Руководство IBA никогда не жалело денег на развитие и оздоровление сотрудников. Компания обустроила для нас массажный кабинет, оплачивала абонементы в бассейн, приглашала инструктора, который проводил групповые занятия по фитнесу. Все началось в 90-е в годы становления фирмы и продолжается до сих пор. Сейчас под оздоровление и вовсе выделено отдельное здание. Это правильно, потому что людям с большой умственной нагрузкой на рабочем месте обязательно требуется релаксация.





Сама Зинаида Брич — большая поклонница финской сауны и плавания. С 1976 года она регулярно ходит париться и плавать в открытый бассейн во Дворец водного спорта.

— В советское время я несколько месяцев провела в командировке в Финляндии. Там сауна есть в каждом подъезде. Так привыкла париться, что и в Минске решила продолжить традицию. В 80-е было очень сложно достать месячный абонемент в бассейн. Помню, стояли с приятелями в очередях, сменяли друг друга, дежурили, чтобы не упустить возможность. До сих пор вторник у меня — святой день, потому что банный.

«В 78 лет отдыха в Камбодже, Лаосе и Вьетнаме»

По словам Зинаиды Сергеевны, ее дни так загружены, что свободного времени совсем на остается.





— Я слишком много хочу успеть, столько книг ждут своего времени! Мне крестник иногда пишет: «Я тебе вечером наберу». А я ему отвечаю: «Ой, Сережка, буду поздно, у меня театр. Поговорим потом». Люблю читать, смотреть новости в интернете. Утром беру в руки планшет и открываю Яндекс, обязательно ваш TUT.BY и афишу. Пролистываю вкладки концертов, спектаклей и выставок и выбираю, что в первую очередь посмотреть. В кино тоже хожу, но реже. Последнее, что смотрела, — «Зеленая книга». Отличный фильм.

Еще одна страсть 80-летней минчанки — путешествия. В рамках служебных командировок она посетила все соцстраны. На пенсии тоже старается ездить в туры — минимум два раза в год.

— Летом обязательно выезжаю к морю и в течение года выбираю себе еще какую-нибудь интересную экскурсию. За последние годы побывала в Турции, Тунисе, Франции, Нидерландах, Италии, Греции, Египте, Испании, на Кипре, Мальте, Сицилии, Мальорке и Канарах. Прокатилась по странам Скандинавии. Очень впечатлилась Китаем. В 78 лет посетила Вьетнам, Лаос и Камбоджу. В этом году планировала еще в Австралию слетать, но тур почему-то отменился. С удовольствием путешествую и по Беларуси. IBA Group устраивает экскурсии для нынешних и бывших сотрудников. Например, недавно мы с ними ездили в Новогрудок, Брест и Полоцк.





На вопрос, как белорусской пенсионерке удается жить такой насыщенной жизнью, Зинаида Брич отвечает.

— Пенсионер-айтишник может иногда позволить себе такой отдых. Все-таки айтишники не среднестатистические пенсионеры Беларуси. Мы можем жить на собственную пенсию и то, что успели отложить за рабочие годы. Например, мне никто финансово не помогает, полностью сама себя обеспечиваю. Хотя, понятное дело, запасы истощаются (улыбается).

— В поликлинике вы наверняка редкий гость.

— А я и не хожу в государственные поликлиники. Если надо что-то проверить, иду в частный медцентр. Компания оплачивает большую часть страховки даже для сотрудников, которые уже на пенсии.

«Я столько блюд перепробовала! Но вкуснее гречневой каши и тушеной капусты нет»

В свои 80 лет Зинаида Сергеевна уверенно ездит за рулем, но не игнорирует пешие прогулки.





— Я получила права в 38 лет. Помню, после очередной командировки в Финляндию купила себе первую машину — «Жигули». Сейчас езжу на Skoda, но и пешком много хожу. Бывает, врачи ориентируются на возраст и спрашивают: «Сорок минут сможете пройти?». Конечно, смогу, что за вопрос? У меня и окружение такое: активное, спортивное, интересующееся искусством.

За питанием минчанка тоже следит. Говорит, что подходит к этому вопросу строже, чем в молодости.

— Например, сладкого в силу возраста ем уже намного меньше. Но, с другой стороны, меня уже не удивить каким-то блюдом, потому и не хочется налегать на еду. Я за свою жизнь столько всего перепробовала, а самым вкусным до сих пор кажется гречневая каша и тушеная капуста.

Из энциклопедии «Отечественная электронная вычислительная техника»: Зинаида Брич возглавляла группу по автоматизации программирования (Система символического кодирования для ПЭВМ «Минск 1,2,22»), участвовала в разработке «АвтоКода Инженер». С 1969 года возглавляла работу по системам программирования Ассемблер, Фортран 4, Фортран 77 для ЭВМ третьего поколения серии ЕС. В 1995 году была переведена в СП ЗАО «Международный деловой альянс» (IBA). Руководила департаментом программистов, выполняющих проекты на платформе mainframe и на базе SAP. Награды: медали ВДНХ СССР, орден «Знак Почета», грамоты Министерства радиопромышленности СССР, занесена в Книгу Почета НИИЭВМ.