Супружеская пара погибла под Жлобином - переходили дорогу под проливным дождем

Источник материала: Tut.by

Два пешехода погибли в Жлобинском районе на автодороге Минск — Гомель поздно вечером 21 июня. Их сбил микроавтобус «Мерседес Спринтер», сообащают naviny.by .



Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Погибшими оказалась супружеская пара: ему было 33 года, ей всего 21 год.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, молодые люди переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в условиях плохой видимости из-за наступившей темноты и проливного дождя. Пешеходы не были обозначены световозвращающими элементами.