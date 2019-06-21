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Супружеская пара погибла под Жлобином - переходили дорогу под проливным дождем
Источник материала: Tut.by
Два пешехода погибли в Жлобинском районе на автодороге Минск — Гомель поздно вечером 21 июня. Их сбил микроавтобус «Мерседес Спринтер», сообащают
Погибшими оказалась супружеская пара: ему было 33 года, ей всего 21 год.
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Два пешехода погибли в Жлобинском районе на автодороге Минск - Гомель поздно вечером 21 июня.
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