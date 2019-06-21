Мининформ выдал 5 зарубежным телеканалам разрешения на вещание в Беларуси

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Министерство информации приняло решение предоставить право на трансляцию на территории страны пяти иностранным телеканалам. Каналы являются как развлекательными, так и образовательными.

Среди них несколько телеканалов, которые предлагают подборку фильмов (TV1000 Megahit и TV1000 Premium), образовательный бизнес-канал Synergy-TV, телеканал о технологиях, инновациях и финансах Нано HD и канал, который рассказывает о роскошной жизни, красоте и успешных людях Luxury HD.

Разрешения на распространение выданы сроком на три года.