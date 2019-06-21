Теперь ремесленники могут участвовать в государственном социальном страховании

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Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2018 г. № 500 «О государственном социальном страховании» предоставлено право физическим лицам, которые осуществляют деятельность, не относящуюся к предпринимательской (самозанятые лица), участвовать в государственном социальном страховании.

Такие граждане, как ремесленники, граждане, которые оказывают парикмахерские, косметические услуги, ремонт обуви, часов, пошив одежды, услуги фотографа, репетиторство, и относятся к самозанятым лицам.

Самозанятым гражданам с 1 января 2019 года предоставлено право для формирования своей будущей пенсии. Для этого они должны уплачивать обязательные страховые взносы в бюджет фонда. Размер их составляет 29% от определяемого ими самостоятельно дохода, но не менее чем из размера минимальной заработной платы с учётом индексации (справочно: минимальная сумма взносов за май 2019 года составляет 95,70 руб.). Уплачивая обязательные страховые взносы, они формируют свой страховой стаж на пенсию.

Разберёмся в определении страхового стажа. Существует два вида стажа – это страховой и общий стаж. Страховой стаж формируют периоды с уплатой обязательных страховых взносов: это основное место работы, предпринимательская, творческая деятельность, за которые уплачены взносы в бюджет фонда либо нанимателем, либо самостоятельно. Общий стаж формируется как с уплатой взносов, так и без уплаты: в него могут входить периоды обучения в высшем или средне-специальном учреждении, военная служба и другие. Страховой стаж определяет право на трудовую пенсию, а общий стаж влияет на её размер. В настоящее время в 2019 году для того, чтобы приобрести право на трудовую пенсию, необходимо 17 лет страхового стажа, то есть с уплатой обязательных страховых взносов. Эта продолжительность растёт, каждый год увеличивается на 6 месяцев до достижения 20 лет.

Чтобы начать формировать свой страховой стаж самозанятому гражданину, необходимо стать на учёт в органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты.

Для этого самозанятому гражданину, изъявившему желание быть социально застрахованным, необходимо обратиться в районный отдел фонда по месту жительства, предоставить удостоверение личности и документ, подтверждающий осуществление деятельности: квитанция об оплате единого налога, ремесленного сбора либо другое, заполнить бланк заявления о постановки на учет в органах Фонда. С этого момента самозанятый гражданин является плательщиком обязательных страховых взносов.

Следующий этап – это уплата обязательных страховых взносов. Они уплачиваются не позднее 1 марта года, следующего за отчётным. За 2019 год обязательные страховые взносы должны быть уплачены не позднее 1 марта 2020 года, однако взносы можно уплачивать еженедельно, ежемесячно, ежеквартально, как удобно самому самозанятому лицу. Уплата взносов производится через банковские учреждения, через кассы, терминалы посредством ЕРИП, SMS-банкинга, интернет-банкинга – всеми доступными способами через банковские услуги. Обязательные страховые взносы уплачиваются именно за период осуществления деятельности. Самозанятый гражданин, к примеру, в 2019 году работал полгода либо он работал ежемесячно, но неполные месяцы, здесь уплата взносов проводится пропорционально отработанному времени.

После уплаты взносов нужно один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за отчётным годом, задекларировать свои периоды осуществления и (или) неосуществления деятельности. Периоды декларируются путём предоставления документов персонифицированного учёта. Самозанятый гражданин обращается в районный отдел, заполняет формы и представляет. Форма заполняется посредством программного комплекса, который можно взять при регистрации в районном отделе либо скачать на сайте фонда. Если самостоятельно не получается заполнить, на сайте есть видеоинструкция по заполнению формы. Также инспектор районного отдела окажет практическую помощь для заполнения данной формы. Это все этапы, которые должен совершать самозанятый гражданин для того, чтобы участвовать в своем пенсионном будущем.

Инна ХОРОШКО,

начальник Кореличского районного сектора Гродненского

облуправления Фонда социальной защиты населения