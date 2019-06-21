Документы подвига: как сражались защитники Брестской крепости

Источник материала: Mir24.TV Belarus

78 лет назад нацистские войска вторглись на территорию Советского Союза. Началась самая кровопролитная война за всю историю человечества, отмечает телеканал «МИР 24».

В 9 часов утра 22 июня 1941 года в Советском Союзе объявили всеобщую мобилизацию и военное положение. В это же время немецкие войска дошли до литовского города Алитус. Но захватить его сразу, маршевыми ротами, не смогли. Все атаки отбили бойцы 5-й танковой дивизии.

Первую атаку приняла на себя Брестская крепость. Ее защитники стояли насмерть: 9 тысяч солдат и офицеров против 17-тысячной дивизии вермахта, под залповым огнем.

Министерство обороны России открыло на своем сайте отдельный раздел, посвященный брестским героям. Там представлены рассекреченные документы из фондов Центрального архива ведомства.

Донесение о начале артобстрела, написанное под огнем. Наградной лист командира 42-й стрелковой дивизии майора Петра Гаврилова, именно он возглавил оборону в первые минуты войны. Документы Самвела Матевосяна, который отважно сражался в Брестской крепости, попал в плен, бежал, дошел до Берлина и расписался на стене Рейхстага. Наградной лист Вали Зенкиной-Сачковской, ее немцы отправили в крепость передать ультиматум. Девочка осталась с защитниками и оказывала помощь раненым.

Указ о награждении участников обороны Брестской крепости орденами и медалями был подписан только через 12 лет после Победы – в 1957 году.