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Во время открытия Европейских игр в Минске гимнастка сорвалась с каната

22.06.2019 14:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во время открытия Европейских игр в Минске гимнастка сорвалась с каната
кадр из youtube

Неприятный инцидент произошел во время открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Во время шоу одна из воздушных гимнасток выполняла в воздухе элемент и сорвалась с каната, пишет TUT.by.

Во время открытия Европейских игр в Минске гимнастка сорвалась с каната Труд с риском для жизни. Случаи падения артистов цирка с высоты

Как сообщил начальник управления по коммуникациям дирекции Европейских игр Алексей БОНДАНОВИЧ, девушке сразу же была оказана первая помощь. Госпитализация ей не понадобилась, она находится по месту пребывания.

Напомним, II Европейские игры проходят в эти дни в Минске. Спортивный форум продлится до 30 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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К счастью, травмы оказались легкими, госпитализация воздушной гимнастке не понадобилась.
 
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