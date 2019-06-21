Во время открытия Европейских игр в Минске гимнастка сорвалась с каната

Неприятный инцидент произошел во время открытия II Европейских игр в Минске 21 июня. Во время шоу одна из воздушных гимнасток выполняла в воздухе элемент и сорвалась с каната, пишет TUT.by .

Как сообщил начальник управления по коммуникациям дирекции Европейских игр Алексей БОНДАНОВИЧ, девушке сразу же была оказана первая помощь. Госпитализация ей не понадобилась, она находится по месту пребывания.

Напомним, II Европейские игры проходят в эти дни в Минске. Спортивный форум продлится до 30 июня.