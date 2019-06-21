Российские стрелки из пистолета взяли первое золото Европейских игр

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российские спортсмены Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золото на турнире по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте на Европейских играх, передает «МИР 24».

В финале они одержали победу над командой Сербии со счетом 17:9.

Накануне прошло открытие Игр . Грандиозное шоу, которое готовили 2 тыс. человек, прошло на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Увидеть его на самой арене смогли более 20 тыс. зрителей. По задумке организаторов, каждый из присутствовавших непосредственно принял участие в представлении. Церемония продолжалась более двух с половиной часов и завершилась праздничным салютом.

В Европейских играх примут участие сборные из 50 стран. Соревнования пройдут в 15 видах спорта. Спортсмены разыграют 199 комплектов наград.

Завершатся игры 30 июня.