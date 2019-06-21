Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по юго-востоку плюс 16-21, днем ожидается 19-25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до 26-31 градуса.
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До 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 23 июня
22.06.2019 15:00 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по юго-востоку плюс 16-21, днем ожидается 19-25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до 26-31 градуса.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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