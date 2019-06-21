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До 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 23 июня

22.06.2019 15:00 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 23 июня
Фото из открытых источников

До 31 градуса жары прогнозируется синоптиками в Беларуси 23 июня Сколько времени идет град?
В воскресенье, 23 июня, в Беларуси ожидается облачная с прояснениями погода. По юго-восточной половине пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Днем в отдельных районах сильные дожди, возможен град. Ветер северный, северо-восточный, умеренный, при грозах порывистый, днем местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов тепла, по юго-востоку плюс 16-21, днем ожидается 19-25 градусов, на юго-востоке воздух прогреется до 26-31 градуса.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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