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«Сейчас задача властей – убрать людей с площади»

22.06.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время активисты собираются на встречу с главой администрации Бреста Александром Рогачуком. Но будет ли встреча?

«Сейчас задача властей – убрать людей с площади»
Днем 21 июня сначала Брестский облисполком, а потом горисполком сообщили о том, что в воскресенье 23 июня в 11.00 в ДК профсоюзов пройдет встреча председателя Брестского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александра Горошко с населением.

«Желающие смогут получить ответы на интересующие вопросы в сфере экологической ситуации в регионе», – говорится в анонсе мероприятия.

Вот только противники строительства под Брестом аккумуляторного завода, который еще как затрагивает экологию, идти на встречу не собираются. И одна из причин – еженедельное кормление голубей на площади Ленина. Активисты уверены – встреча с Александром Горошко специально назначена на 11 утра воскресенья, чтобы люди пошли в ДК профсоюзов.

«Власть пытается сбить протест. Сейчас задача – убрать людей с площади. Лично я на встречу с Горошко идти не собираюсь. Ничего нового я там не услышу. Я иду на анонсированную встречу с Александром Рогачуком», – сообщил «БГ» активист Дмитрий Бекалюк.

Действительно, в прошлое воскресенье на площади Ленина активист Виталий Казак сообщил собравшимся на кормление голубей, что 23 июня якобы состоится встреча председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука, представителей контролирующих органов с противниками аккумуляторного завода. Мол, ему об этом сказал по телефону сам Рогачук.

Однако в горисполкоме «БГ» сообщили, что о такой встрече ничего не знают.

«Но в то же время есть информация на сайте облисполкома и горисполкома о встрече с председателем областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Горошко. Он профессиональный эколог. Я так понимаю, речь шла об этой встрече», – пояснил «БГ» начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи горисполкома Геннадий Иванчин.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Практически сразу в Брестском регионе началась кампания против появления под Брестом этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляли о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта. Представители завода уверяли, что нарушений нет, до недавних пор об этом говорили и чиновники.

Начиная с 5 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода. За это многих из них не раз задерживали и штрафовали.

Лишь однажды людям разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля 2018 года в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Кампания по борьбе с заводом уже стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси. Активисты заявляют, что будут выходить на площадь и нести круглосуточное дежурство возле завода, с фото- и видеофиксацией до тех пор, пока предприятие не будет закрыто.



 
Теги: Брест
 
 
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