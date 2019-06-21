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Кадыров обратился к Грузии фразой «до Тбилиси всего 200 километров»

22.06.2019 14:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.

Рамзан Кадыров и Магомед Даудов
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

«Хочу напомнить, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров», — начал Кадыров.

По его мнению, вина за раскол между Россией и Грузией лежит на «вскормленных и взращенных в США и на Западе» политиках. «Аллах свидетель, что мы в Чечне пытаемся наладить тесные связи с интеллигенцией, учеными, деятелями культуры Грузии», — отметил глава Чечни.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, обвинив Россию в ухудшении отношений, ошиблась, считает Кадыров. «Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие», — заверил он.

В Грузии 20 июня начались многотысячные акции протеста, вызванные инцидентом с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым, который, открывая сессию Межпарламентской ассамблеи православия, сел в кресло спикера грузинского парламента. Митингующие пошли на штурм здания законодательного органа в Тбилиси, полиция применила против них силу. В результате столкновений пострадали 240 человек, среди них 80 силовиков, пишет lenta.ru

События в Грузии привели к тому, что 21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию и поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину. Условием возобновления авиасообщения Москва называет гарантии безопасности российских граждан.

В 2009 году Рамзан Кадыров, тогда еще президент Чечни, в интервью Reuters заявил, что Россия должна покончить с «болезнями» вроде Украины и Грузии и «начать атаковать». Его слова вызвали международный скандал, затем пресс-секретарь Кадырова сообщил, что высказывания чеченского президента были искажены, говорится в публикации «Коммерсанта» от декабря 2009-го.


 
 
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Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что он встревожен событиями в Грузии, где 20 июня начались крупные антироссийские акции протеста.
 
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