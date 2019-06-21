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Денис Лавникевич: «Криптозима закончилась. Криптовалюты продолжат расти, но бума не будет»

22.06.2019 14:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Биткоин, много месяцев находившийся в тени и переживавший не лучший период своей жизни, снова вырвался вперед.

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Резвая и живучая монета вновь поставила под сомнение убежденность скептиков в том, что криптовалюты – это «финансовый пузырь», который уже лопнул. Чего на этот раз ожидать от выносливого «бойца крипторынка» биткоина broker.by поинтересовался у Дениса Лавникевича, создателя талера – первой и единственной белорусской криптовалюты.



– Как оцениваете ситуацию на крипторынке? С чем связан недавний рост биткоина, которого до этого не наблюдалось более года?

– Закончилась криптозима. Криптовалюты доказали свою востребованность и то, что они являются реальным средством расчета, а не только каким-то спекулятивным инструментом, способом накопления денег и так далее. Плюс, так совпало, что началась торговая война между США и Китаем. Финансовые услуги многих крупных банков в Юго-Восточной Азии стали менее доступны. На этом фоне биткоин, если уж не вышел вновь на первое место, то, по крайней мере, подтвердил свою репутацию очень удобного в использовании платежного средства. Причем свою практичность и применимость в качестве средства платежа и расчета продемонстрировал не только биткоин, но и все связанные с ним альткоины.

- Удастся ли в будущем биткоину сохранить позиции лидера на крипторынке? Какие криптовалюты могут составить ему конкуренцию?

- Думаю, что Bitcoin, безусловно, сохранит позиции лидера. Точно так же, как в финансовом мире в фиатном плане позиции лидера сохраняет золото, к которому все привязывается. Другое дело, что золотом, как правило, не рассчитываются в повседневной жизни. Точно также и с криптовалютами. Bitcoin не зря называют цифровым золотом. К нему привязывают другие криптоактивы, с ним сопоставляют, его используют в качестве какой-то залоговой базовой ценности. Но, конечно, востребованность других криптовалют объясняется еще и тем, что каждая из них направлена на решение конкретных проблем. Например, Monero и Zcash активно используются для анонимных переводов денег. Iota – для интернета вещей, Ripple – для заграничных межбанковских переводов, Litecoin – просто для мелких расчетов в сети, его не зря называют цифровым серебром. Сейчас ожидается выход на рынок как минимум двух серьезных криптопроектов. Первый – Gram или проект TON от Павла Дурова – создателя Telegram. Второй – Global Coin от Facebook (соцсеть продолжает создавать собственную криптовалюту и даже уже успела на днях анонсировать ее запуск). Стейблкоин Facebook планируется привязать к мировым валютам – к доллару, евро и другим. Это делается для того, чтобы дать пользователям своих инструментов – соцсетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp – единое платежное средство, которое смогут использовать все. Но эти криптовалюты не имеют должной децентрализации, в отличие от того же биткоина, поэтому считать их криптовалютами в чистом виде все же нельзя. Тем не менее, они – это следующий и очень значительный шаг для крипторынка, с точки зрения проникновения криптовалют в широкие народные массы и закрепления за ними статуса платежного средства.

- Как оцениваете перспективы белорусского талера? Какова его динамика на данный момент?

- Динамика сейчас никакая, талер в анабиозе. Он существует, находится на достаточно высоком техническом уровне, но в плане применения все достаточно печально. Реального применения нет. Причина в том, что когда мы его создавали, рассчитывали, что государство изменит свое отношение к финансам, к реформам, что оно сможет отойти немножко в сторону и уступить инициативу каким-то новым независимым финансовым инструментами. Мы рассчитывали на формирование нового подхода, когда вся финансовая власть не ограничивается только Центробанком. Предпосылки для таких надежд тогда были: все ждали новое законодательство, в том числе прописывающее криптовалюты. Но законодательство, которого с нетерпением ждали многие, фактически так и не появилось. Декрет № 8 прописал лишь рамочные условия и, в итоге, сформировал лишь рамочный эффект. Само белорусское законодательство в корне не поменялось. Поэтому все ожидания пока остались в прошлом. Но если в стране начнутся реальные перемены, талер будет востребован – он работает.

- Какой вам видится динамика рынка криптовалют – будет наблюдаться тренд на рост или, наоборот, произойдет курсовой откат криптовалют?

- Думаю, станет наблюдаться тренд на рост. Но повторюсь – он не будет линейным и быстрым. Нужно готовиться как к движениям вверх, так и к спадам. Рассчитывать на ситуацию на рынке криптовалют, которая наблюдалась в конце 2017-го, когда фиксировался бурный рост биткоина, не следует. Такого бума, как тогда, больше не будет. Но перспективы у биткоина и у других криптовалют достаточно хорошие. Крипторынок вышел на отрезок, когда будет наблюдаться возвращение интереса к криптовалютам и медленное усиление их позиций – точно также как после краха доткомов в США, когда в 2001-м рухнули акции компаний Силиконовой долины. Фактически, с криптовалютами начнется нормальная экономическая работа – не хайп и не бум, который мы все пережили и от которого уже ушли. Развитие событий, которые могут наблюдаться на крипторынке – это нормальное внедрение нового финансового механизма в мировую систему. И именно этому мы станем свидетелями в ближайшее время.




 
Теги: Курсы валют
 
 
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Биткоин, много месяцев находившийся в тени и переживавший не лучший период своей жизни, снова вырвался вперед.
 
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