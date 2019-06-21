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«Мне позвонили и сказали, что собьют самолет», — Мирзиёев о возвращении 156 граждан из Сирии

22.06.2019 14:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как пишет CA-NEWS (UZ), во время заседания Сената в Ташкенте президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал возвращение 156 граждан из зоны боевых действий.



«Было сложно их вернуть. Мы их вернули с большими сложностями. Самолет, который мы отправили туда пришлось вернуть с полпути. Мне позвонили и сказали, что самолет будет сбит. Пришлось дать команду посадить самолет в Азербайджане. Мы отправили туда автобусы, чтобы вернуть женщин и детей. Из 5 автобусов вернулись только два. Многих не удалось забрать. Почему эти женщины уехали туда? Кто знает причину? Я все это время ждал предложений от парламента. Нужно дать предложение как работать с ними. Никто ничего не предложил до сих пор», — заявил президент.
По словам Шавката Мирзиёева, парламент должен дать предложение по поводу дальнейшей работы с возвращенными гражданами.


Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в конце мая в рамках гуманитарной операции «Добро» вернули на родину из Сирии и Ирака 156 узбекистанцев, в основном женщин и детей.

«Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь», – говорилось в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.

На днях стало известно, что одной из женщин, вернувшихся из Сирии, власти Узбекистана подарили двухкомнатную квартиру.


 
 
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Как пишет CA-NEWS (UZ), во время заседания Сената в Ташкенте президент Шавкат Мирзиёев прокомментировал возвращение 156 граждан из зоны боевых действий.
 
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