«Мне позвонили и сказали, что собьют самолет», — Мирзиёев о возвращении 156 граждан из Сирии









«Было сложно их вернуть. Мы их вернули с большими сложностями. Самолет, который мы отправили туда пришлось вернуть с полпути. Мне позвонили и сказали, что самолет будет сбит. Пришлось дать команду посадить самолет в Азербайджане. Мы отправили туда автобусы, чтобы вернуть женщин и детей. Из 5 автобусов вернулись только два. Многих не удалось забрать. Почему эти женщины уехали туда? Кто знает причину? Я все это время ждал предложений от парламента. Нужно дать предложение как работать с ними. Никто ничего не предложил до сих пор», — заявил президент.

По словам Шавката Мирзиёева, парламент должен дать предложение по поводу дальнейшей работы с возвращенными гражданами.









Ранее сообщалось, что власти Узбекистана в конце мая в рамках гуманитарной операции «Добро» вернули на родину из Сирии и Ирака 156 узбекистанцев, в основном женщин и детей.





«Этим людям, по заблуждению покинувшим нашу страну, пережившим тяжелый жизненный период, правительством будет оказана медицинская, психологическая, материальная и моральная помощь», – говорилось в сообщении пресс-службы президента Узбекистана.





На днях стало известно, что одной из женщин, вернувшихся из Сирии, власти Узбекистана подарили двухкомнатную квартиру.



